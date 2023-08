Warga Serbu Beras Murah di Pasar Pangan Kota Blitar, Kualitas Medium Dijual Rp 8.800/Kg

SURYA.CO.ID, BLITAR - Warga menyerbu membeli beras murah yang dijual di Pasar Pangan Murah, Jl Kenanga atau di sebelah timur Kantor Wali Kota Blitar, Rabu (30/8/2023).

Pasar Pangan Murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dan Bulog.

Di Pasar Pangan Murah, itu beras kualitas medium dijual dengan harga Rp 8.800 per kilogram atau Rp 44.000 per kemasan 5 kilogram dan beras kualitas premium dijual dengan harga Rp 11.000 per kilogram atau Rp 55.000 per kemasan 5 kilogram.

Sekarang, harga beras medium di pasaran mencapai Rp 13.000 per kilogram dan harga beras premium tembus Rp 14.000 per kilogram.

Sedang, harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah Rp 9.450 per kilogram.

Sejumlah komoditas kebutuhan pokok, mulai telur, minyak goreng, tepung, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan beras dijual di Pasar Pangan Murah tersebut.

Namun, pantauan di lokasi, banyak warga terlihat menyerbu membeli beras di Pasar Pangan Murah.

Sejumlah warga terlihat mengantre panjang di stan penjualan beras murah.

Salah satu warga, Wiji Utari mengatakan mengantre membeli beras di Pasar Pangan Murah sejak pukul 08.30 WIB.

Wiji membeli beras kualitas premium dengan harga Rp 55.000 per kemasan 5 kilogram di Pasar Pangan Murah.

"Pembelian beras hanya dibatasi dua kemasan per warga. Saya beli beras premium dengan harga Rp 55.000 per kemasan 5 kilogram. Kalau di pasaran, harga beras premium bisa lebih Rp 65.000 per kemasan 5 kilogram," kata warga Jl Sri Gading, Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Warga lain, Fitri mengatakan juga ikut mengantre membeli beras murah di Pasar Pangan Murah.

Ia membeli dua kemasan beras kualitas medium dengan harga Rp 44.000 per kemasan 5 kilogram di Pasar Pangan Murah.

Menurutnya, sekarang harga beras medium di pasaran mencapai Rp 12.500 per kilogram sampai Rp 13.000 per kilogram.

"Harga beras naik terus. Harga beras di selepan saja sekarang Rp 11.500 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp 10.000 per kilogram," katanya.