Kisah Widyastuti Saputri Putuskan Jadi Bonita Persebaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Widyastuti Saputri, 26 berasal dari Magelang yang sedang kuliah di Kebumen, Jawa Tengah. Dia sangat menggilai Persebaya dan sering dari Jateng berangkat sendirian ke Surabaya demi menonton klub bola berjuluk Bajul Ijo.

Demi mendukung Persebaya, ia pernah berani resign (keluar) dari pekerjaan sebagai marketing otomotif.

Waktu itu ada pertandingan Persebaya di Surabaya pada weekday. Dia mengajukan cuti tiga hari dan kantornya tak beri persetujuan. Ternyata keputusan ditolak itu tak digubris. Dia tetap nekat berangkat ke Surabaya. Nah, pulang dari menonton itu, dia dapat kabar kalau dipecat.

"Lucu juga kalau diingat-ingat. Tapi gimana kalau menyesal juga enggak. Bagi saya kerjaan hilang demi Persebaya gak masalah," ucap wanita yang akrab disapa Putri itu.

Tak ada sejarah leluhurnya lahir di Surabaya. Malahan, saudaranya banyak yang tinggal di Jakarta. Memang dulu pernah dia merantau kerja di Surabaya. Tapi waktu itu dia sudah menjadi Bonita.

"Aku suka Persebaya sejak dari zaman sekolah. Pernah diajak teman nonton Persebaya tanding di Bandung. Gara-gara itulah aku ketagihan," aku Putri.

Rasa ketagihan itu muncul ketika melihat ribuan Bonek dan Bonita menyanyikan Song For Pride. Melihat itu baginya memberikan kebahagiaan yang tidak terkira. Katanya, pertama kali mendengar Bonek dan Bonita menyanyikan lagu itu membuat hatinya terketuk.

Soal Persebaya dia terbilang selalu nothing to lose. Pernah suatu ketika dia berangkat nonton laga away Persebaya di Kalimantan. Hal yang paling 'gila' dia berangkat sendirian. Perjalanan itu ditempuh dengan naik kapal.

"Satu hari satu malam aku di kapal hanya untuk perjalanan berangkat. Aku menyaksikan sendiri meskipun gak ada teman, tapi ketika ketemu rombongan Bonek benar-benar dilindungi. Tidak ada yang aneh-aneh. Sampai pulang ke kampung halaman semua aman," ucapnya.

Musim ini dia berharap Persebaya bisa menjadi juara. Dia sangat rindu melihat Persebaya mengangkat piala. "Ayo rek main yang ngosek. Musim ini kudu wani juara," pesannya.