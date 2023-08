YBA Indonesia dan Malaysia Kolaborasi untuk Sampaikan Ajaran Buddha Lewat Konten Media

Young Buddhist Association of Indonesia (YBAI) bersama Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM) menggelar pertemuan secara daring. Mereka membahas upaya penyebaran Buddha Dhamma melalui media sosial hingga media konvensional seperti majalah.

Mereka membahas upaya penyebaran Buddha Dhamma melalui media sosial hingga media konvensional seperti majalah.

Dalam forum tersebut, dua narasumber menjadi pembicara, mereka adalah wartawan buddhis senior yang berasal dari Malaysia dan content creator buddhis yang berasal dari Indonesia.

Mereka membagikan pengalamannya dalam menyebarkan ajaran buddha, terutama melalui media yang mereka tekuni selama ini.

Salah seorang narasumber asal Malaysia, Benny Liow menjelaskan upaya publikasi implementasi Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari melalui Eastern Horizon.

Eastern Horizon yang merupakan publikasi non-akademis dari YBAM yang bersifat non-profit dan juga tidak mengacu kepada aliran tertentu.

Editor of Eastern Horizon ini mengungkapkan sejumlah tantangannya, di antaranya minat baca yang rendah dan membuat konten yang relevan untuk berbagai kalangan usia.

"Sekalipun, prospek dari publikasi ini semakin berkembang dengan bantuan teknologi, termasuk, kehadiran bentuk digital (e-magazine) untuk meraih audiens yang semakin luas hingga level global,” kata Benny.

Narasumber lainnya, Dato’ Keoh Lean Cheaw menjelaskan upaya publikasi yang dilakukannya melalui Publikasi Buddhist Digest.

Berlangsung sejak 1972, publikasi tersebut telah mencapai 182 Edisi.

Menurut Chairperson of Pu Ai Komuniti & Editor oh Buddhist Digest Magazine and ‘Yu Hu’ Children Magazine ini, publikasi ini sebagai upaya menyampaikan Buddhadharma melalui Artikel Buddhisme.

Ini dikutip dari berbagai Negara, terutama dari Tiongkok serta Taiwan.

“Sesuai dengan perkembangan zaman, Publikasi Buddhist Digest tidak hanya dalam bentuk Publikasi Cetak / Hardcopy, juga terdapatnya Publikasi Digital / Softcopy dengan Desain yang lebih menarik dan lebih berkualitas agar Kalangan Pemuda dapat membaca dalam bentuk e-book,” katanya.

Narasumber berlatarbelakang content creator, Samanera Abhisarano menambhakan pihaknya mempunyai upaya lain dalam menyebarkan ajaran-ajaran buddhis, di antaranya melalui Kertajasa Podcast (Kepo) Youtube Channel dan Go Mindful.ID.