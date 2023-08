Kasus Penimbunan Solar di Pasuruan, PUSAKA Desak Jaksa Juga Menindak Pemasok dan Tidak Tebang Pilih

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUS@KA) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Senin (28/8/2023) siang. PUS@KA mendorong jaksa untuk memberikan hukuman yang maksimal dalam penuntutan kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibongkar Bareskrim.

Direktur PUS@KA, Lujeng Sudarto mengatakan, tiga gudang yang digerebek Bareskrim memang masuk di wilayah Kota. Namun penangkapannya ada di Kabupaten. “Kami berharap jika kasus penimbunan solar ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa bisa segera mengkaji untuk memberi tuntutan maksimal,” kata Lujeng.

Lujeng menyampaikan, penimbunan solar adalah kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu tidak bisa berdiri sendiri, dan pasti melibatkan banyak pihak. “Namun sejauh ini, penyidik Bareskrim hanya menetapkan tiga tersangka yakni AW, pimpinan perusahaan dan dua anak buahnya,” lanjutnya.

Perusahaan yang dipimpin AW adalah PT Mitra Central Niaga (MCN). Perusahaan ini diduga kuat terlibat dalam penimbunan solar tersebut. “Kalau hanya AW saja yang dijadikan tersangka, maka jaksa harus mengakumulasi kejahatan korporasi ini ke AW dengan tuntutan maksimal,” jelasnya.

Lujeng menilai, seharusnya penyidik Bareskrim juga menyeret para pemiliki SPBU di Pasuruan dan sekitarnya yang diduga kuat ikut mensuplai solar subsidi ke PT MCN. “Dari hasil investigasi yang kami lakukan, ada 12 SPBU yang diduga kuat mensuplai solar subsidi ke PT MCN. Saya kira, mereka juga harus ditindak,” terangnya.

Tidak hanya itu, kata Lujeng, para pembeli solar bersubsidi yang ditimbun PT MCN juga harus ditindak. Artinya, hulu dan hilirnya juga harus disikat. “Bukan hanya AW sebagai pimpinan PT MCN saja. Karena mereka posisinya sebagai penimbun. Sedangkan penyedia dan pembeli tidak ditindak,” tutur Lujeng.

Disampaikan Lujeng, jika ini tidak dikembangkan maka ada indikasi penegakan hukum dalam kasus penimbunan solar bersubsidi ini tebang pilih. “Ini kan ironis, penimbunan solar bersubsidi dan operasional suplai hingga pendistribusian sudah berlangsung sejak tahun 2021. Seharusnya terbongkar semua,” tegasnya.

Lujeng menilai hal ini sangat tidak logis. Sebab penyidik seharusnya bisa membongkar pasokan solar bersubsidi dari mana dan dijual kemana saja. “Sederhananya itu. Mereka membeli di mana dan dijual kemana. Untungnya berapa. Itu harus ditegakkan jika memang serius dalam membongkar kasus penimbunan solar,” paparnya.

Lujeng meminta penyidik Bareskrim untuk melakukan pengembangan dalam perkara ini. Jangan sampai terkesan ada yang dikorbankan dan ada yang diselamatkan.

Untuk itu, ia meminta Jaksa untuk memberi tuntutan maksimal. Sebab dampak dari kejahatan korporasi ini adalah masyarakat kecil. “Masyarakat kesulitan mendapatkan solar bersubsidi karena ternyata ditimbun untuk kepentingan tertentu. Harus ditindak tegas,” ungkapnya.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Pasuruan, Yusuf Akbar mengaku belum bisa berbicara banyak terkait penuntutan kasus penimbunan solar bersubsidi. “Kami belum ada arahan, apakah berkas itu nanti kami yang menangani atau kejaksaan kota. Tetapi informasi dan aspirasi masyarakat ini akan diakomodir,” papar Yusuf.

Tentunya, kata Yusuf, ketika nanti sudah mendapatkan pelimpahan, pihaknya akan segera mempelajari berkas perkara penimbunan solar bersubsidi ini.

Sekadar informasi, Bareskrim Mabes Polri mengungkap kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di tiga gudang di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Polisi juga menyita 164.000 liter solar bersubsidi dari tiga gudang dan beberapa barang bukti lain seperti truk tangki BBM, laptop, alat ukur hidrometer, dan dokumen.

Dari hasil penyidikan kepolisian, para tersangka ini mendapatkan hasil dari bisnis penimbunan solar Rp 2,7 miliar per bulannya.

Para tersangka mengaku membeli solar bersubsidi dengan harga Rp 6.800 per liter dan dijual sebagai solar non-subsidi dengan harga Rp 9.000 per liter ke industri. Dalam kalkulasi bisnis, para tersangka meraup keuntungan Rp 2.220 per liter. Dalam sebulan, para pelaku mampu menjual hingga Rp 300.000 per liter.

Harga tersebut jauh di bawah harga pasaran solar industri yang saat ini dipatok pada harga Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per liter. *****