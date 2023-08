Kembangkan Lidah Mertua Jadi Plester Luka, Pelajar SMAN 5 Surabaya Raih Gold Medal di Arau ICE 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Inovasi karya ilmiah dua pelajar SMAN 5 Surabaya (SMALA) dalam mengembangkan lidah mertua sebagai plaster luka terbuka berhasil memboyong penghargaan internasional.

Kedua siswa itu adalah Anggun Widya Damayanti dan Prada Fasya Mirprabarini yang sukses meraih Gold Medal dalam kejuaraan Arau International Creativity Expo (ACE) 2023 & International Chemical Competition (ICC) 2023 yang digelar World Intellectual Property Association (WIIPA), Center of Excellence Geopolymer and Green Technology (CEGeoGTech), and University Malaysia Perlis pada 18-20 agustus 2023.

Pada kejuaraan yang diikuti para peniliti muda dari 10 negara ini, keduanya membawa penelitian lidah mertua yang dikembangkan dan diolah menjadi plaster untuk luka terbuka.

Siswa bimbingan Ratih Fahayana ini menceritakan, dipilihnya lidah mertua karena kandungan antibacterial dan senyawa aktif yang mampu melancarkan sirkulasi udara.

"Ini diperkuat dari hasil riset yang kami temukan di beberapa jurnal international bahwa memang lidah mertua ampuh menyembuhkan beberapa luka dan kita teliti lebih dalam. Selain itu lidah mertua juga banyak tumbuh didaerah tropis. Jadi mudah bagi kami mendapatkan lidah mertua," jelas Anggun.

Inovasi yang dinamakan Sciaplast ini, memanfaatkan seluruh tanaman lidah mertua untuk olah agar bisa di inject di kasa.

Fungsinya untuk menghambat bakteri penyebab infeksi luka dan mempercepat penyembuhan luka.

Setidaknya, kedua siswa ini membutuhkan selama 6 bulan untuk penelitian.

"Kita bekerja sama dengan Fakultas Biologi Unair karena kami butuh beberapa alat untuk uji anti bakteri," katanya.

Selama penelitian, kedua siswa ini juga melakukan penelitian untuk membandingkan ekstraksi lidah mertua fresh dan dry untuk mengetahui konsentrasi tertinggi pada bakteri untuk luka terbuka.

Hasilnya pada konsentrasi 60 persen dari lidah mertua fresh dapat menghambat bakteri staphylococcus aureus dan pseudomonas aeruginosa pada luka terbuka.

"Pada penelitian ini ada tahap di mana kami mengalami kesulitan. Ada proses penelitian yang gagal dan mengulang dari awal. Kegagalannya saat mendapatkan ekstrak untuk menguji anti bakteri. Harus dalam keadaan steril dan tepat. Tapi karena kami baru uji coba pertama, bahan ekstrak yang kami dapatkan terkontaminas dan harus mengulang lagi, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan," jelas dia.

Untuk proses pembuatan Sciaplast, Anggun menjelaskan ada empat tahapan.

Pertama dilakukan ekstrak lidah mertua dari kulit sampai daging dengan memotong dadu kecil-kecil dan direndam dengan etanol selama tiga hari.