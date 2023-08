Harga Beras di Kota Probolinggo Lampaui HET, Tembus Rp 12.500 per KG Akibat Kenaikan Biaya Produksi

SURYA.CO.ID, KOTA PROBOLINGGO - Masyarakat Kota Probolinggo sudah saatnya mengencangkan ikat pinggang akibat harga beras medium mengalami kenaikan secara bertahap. Bahkan kini harganya sudah tembus Rp 12.500 per KG atau melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Kenaikan harga beras ini terjadi sejak awal Agustus 2023 secara berjenjang. Pemilik Distributor Beras UD Akas, Jalan Mastrip, Kecamatan Kanigaran, Adi Susanto Saputro mengatakan, kenaikan harga beras medium ini bertahap dari Rp 100 sampai Rp 200 sejak awal Agustus.

Kini harga beras sudah mencapai Rp 12.500 per KG, padahal sebelumnya harga beras sesuai HET yaitu Rp 10.900 per KG.

"Ada kenaikan harga beras sejak awal Agustus. Di samping itu, harga gabah di tingkat petani juga naik menjadi Rp 7.100 per KG. Sebelumnya, harga gabah Rp 5.700 per KG, harga beras premium naik Rp 13.200 per KG," kata Adi, Minggu (27/8/2023).

Adi melanjutkan, akibat kenaikan harga beras membuatnya mengurangi jumlah pembelian beras di petani hingga 70 persen. Penyebab naiknya harga beras ini kemungkinan dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi dan faktor cuaca.

"Daya beli konsumen juga turun hingga 50 persen. Karenanya, kami juga mengurangi jumlah pembelian beras," paparnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Probolinggo, Fitriawati menjelaskan pihaknya bakal menggelar pasar murah di tengah kenaikan harga beras. Pasar murah tersebut dihelat di acara Cokro Fair.

"Kami bekerja sama dengan Bulog untuk menggelar pasar murah. Bulog menyiapkan 1000 KG beras, yang dibagi dalam kemasan 5 KG. Harga beras itu dibanderol Rp 8600 per KG," urainya. *****