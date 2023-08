Bupati Sugiri Sancoko Rotasi Pejabat Pemkab Ponorogo : Ini Lumrah, Tidak Mendadak

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kembali melakukan rotasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jumat (25/8/2023) malam.

Kang Giri, sapaan akrabSugiri Sancoko menggeser 4 eselon 2. Juga ada camat, Kepala bidang (kabid), kepala bagian (Kabag) hingga lurah dalam mutasi tersebut. Total ada 37 pejabat yang dimutasi.

Mutasi dilakukan di depan rumah dinas Bupati Ponorogo, Pringgitan. Puluhan pejabat yang dirotasi hadir serta melakukan sumpah jabatan.

“Jumat keramat dan malam? Tidak ada sejarah pelantikan subuh maka malam. Masih batas jam hari ini . Ini lumrah kalau malam, tidak mendadak,” ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Jumat malam.

Dia menjelaskan, mutasi adalah hal wajar. Terlebih mencari orang yang dirasa pas dan mampu di tempatnya.

“The right man on the right place artinya orang tepat di tempat tepat pada waktu yang tepat. Tidak ada yang jelek tetapi mencari yang pas,” kata Kang Giri.

Dia mengibaratkan rotasi ini sama dengan bermain puzzle. Di mana dilakukan bongkar pasang, hingga puzzle tersebut pas.

“Kami ingin ada percepatan capaian. Sinergitas antar dinas dijaga biar lebih baik. Kepekaan terhadap sesuatu yang terjadi menjadi otomatis hadir di tengah kita,” urainya,

Eselon 2 yang dipindah adalah Masun yang sebelumnya Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Saya ingin ada percepatan di BPBD. Maka Pak Masun saya pindah ke BPBD dari Dinas Pertanian (Dipertahankan),” jelas Kang Giri.

Kemudian Sapto Djatmiko yang sebelumnya Kalaksa BPBD dipindah menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik . “Gayanya yang boy-is dan funky. Saya rasa pas mengelola teman-teman wartawan,” tegasnya.

Bambang Suhendro yang sebelumnya Kepala Dinas Kominikasi, Informatika dan Statistik dipindah menjadi Asisten Pemerintah Kesra dan Sekretariat Daerah.

Bambang Nurcahyo sebelumnya Asisten 1 dipindah ke Staff Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik. “Pak Bambang Suhendro sebelumnya kepala dinas dipindah ke asisten membawahi 3 dinas. Pak Bambang Nurcahyo sebelumnya asisten tarik ke ahli betul menemani kami,” tegasnya.

Kang Giri mengklaim tidak ada yang dilukai karena mutasi ini. “Tidak ada yang kami lukai. Kami cederai. Ini untuk percepatan. Mungkin ada yang tidak puas. Tapi kami yakin kami tidak melukai,” pungkasnya.