Bertama Enigmatico, Surabaya Fashion Parade 2023 Bakal Gandeng Desainer Internasional

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Fashion show tahunan, Surabaya Fashion Parade (SFP) kembali digelar di Convention Hall TP3 lantai 6 dan di Atrium TP3 untuk booth pameran pada 7-10 September mendatang

Acara Surabaya Fashion Parade ke-16 ini, masih menggandeng Indonesian Fashion Chamber (IFC) sebagai dynamic duo dalam gerakan fashion di Surabaya dan Indonesia pada umumnya.

Founder SFP, Dian Apriliana Dewi mengatakan, event ini bertujuan memberikan sarana bagi penggiat fashion tanah air, sekaligus mendorong insan fashion untuk unjuk bakat dan karya terbaik mereka.

Pada tahun ini, Dian mengatakan, SFP 2023 selain diikuti oleh desainer-desainer berbakat dari IFC, juga ada beberapa guest designer dari luar negeri.

“Tahun ini ada desainer dari luar negeri dan SFP ini bukan hanya fashion show tetapi juga sisi entertaiment, sound system yang mendukung dan koreo yang selalu berbeda,” ungkap Dian Apriliana, belum lama ini.

Sebut saja Thinthananpachr Chantajaroenpon dari Thailand. Desainer yang berpengalaman selama 17 tahun ini, merupakan founder Couture House - Myriad Grand Monde.

Dari Singapura, ada Terry Yeo yang dikenal dengan desain-desain yang eksperimental. Memadukan bahan kulit, plastik, korset dan kertas.

Terry Yeo meluncurkan labelnya sendiri pada 2018 “ThisLabelIsUnknown” dengan konsep androgynous fashion.

“Desain-desainnya dipakai banyak aktris papan atas, Miss Thailand, hingga Ratu Thailand,” ungkap Dian.

Mengusung tema Enigmatico, mengacu pada kata 'Enigma' di mana para desainer melakukan sesuatu yang out of the box dengan mencocokkan potongan, warna, bahan dan inspirasi yang berbeda.

SFP 2023 disebut menampilkan sesuatu yang baru, unik dan juga edgy dengan tetap menjaga praktik berkelanjutan yakni kampanye sustainability dan zero-waste.

Kampanye tersebut berfokus pada proses produksi yang efektif dan ramah lingkungan, sambil menyadari perubahan akan kebutuhan dan selera pasar.

SFP tidak hanya menampilkan show yang spektakuler saja, tetapi juga desain-desain yang memiliki nilai tinggi, detail estetik dan masih berkaitan dengan modernisasi tanpa meninggalkan era sebelumnya.

“Hari pertama mencoba mengangkat batik Surabaya dengan bentuk modern. Kami ajak UKM pengrajin batik Surabaya. Ada juga sekelompok bergerak di zero waste yang berusaha membuat busana tanpa limbah. Kemudian ada juga busana nasional kebaya dan sarung. Ini juga sebagai pengenalan lagi kebaya dan sarung di event fesyen,” ungkap Desainer Indonesian Fashion Chamber (IFC), Dibya Hody.

Sementara itu, desainer Al.dri.e mengatakan, akan membawa nuansa lain dalam event Surabaya Fashion Parade tahun ini.

Setelah beberapa kali tampil dengan teatrikal, ia mengaku masih melakukannya dengan konsep berbeda pada tahun ini.

“Pasti ada tema tertentu, biasanya kan setiap tahun ada teatrikal. Tahun 2017 ada topeng unicorn, 2018 sirkus, 2019 online, 2022 lebih ke hal-hal seram. Kalau ak kalau show orang-orang bisa menikmati secara visual, pendengaran, penciuman, dan bisa merasakan suasana dari teatrikal tersebut,” tutupnya.