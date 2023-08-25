Surat Yasin dan Tahlil Disertai dengan Doa
Surat Yasin dibaca terlebih dahulu, sementara bacaan tahlil setelahnya. Surat Yasin dan Tahlil kemudian ditutup dengan bacaan doa tahlil.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Pembacaan Surat Yasin dan Tahlil sering dilakukan berjamaah oleh umat Islam di Indonesia.
Surat Yasin dibaca terlebih dahulu, sementara bacaan tahlil setelahnya. Surat Yasin dan Tahlil kemudian ditutup dengan bacaan doa tahlil.
Rangkaian bacaan Yasin dan dzikir tahlil sudah menjadi paket doa yang biasa ditujukan untuk kebaikan orang yang telah meninggal dunia.
Berikut susunan bacaan Surat Yasin dan Tahlil arab saja, lengkap doa setelahnya.
1. Pengantar Al-Fatihah
اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وإِخْوَانِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالعُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ وَالمُصَنِّفِيْنَ المُخْلِصِيْنَ وَجَمِيْعِ المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِيْنَ، ثُمَّ اِلَى جَمِيْعِ أَهْلِ القُبُوْرِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا إِلَى آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا وَأَسَاتِذَتِنَا وَأَسَاتِذَةِ أَسَاتِذَتِنَا وَلِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلِمَنْ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِلهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ
2. Surat Al Fatihah
اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ .اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ. اَمِينْ
3. Surat Yasin Ayat 1-83
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ،
يٰسۤ
ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِۙ
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَۙ
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍۗ
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