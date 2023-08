11 Ribu Pemilih Pemula Pemilu 2024 Tak Punya e-KTP, Dispendukcapil Ponorogo Target September Selesai

SURYA.co.id, PONOROGO - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo mencatat 11 ribu pemilih pemula Pemilu 2024 di Ponorogo diketahui belum melakukan perekaman e-KTP.

“Tahun ini kami sedang gencarkan rekaman e-KTP dalam rangka pemenuhan hak penduduk administrasi dan sukseskan Pemilu 2024,” ujar Sekretaris Dispendukcapil Ponorogo, Heru Purwanto, Kamis (24/8/2023).

Berbagai langkah, kata dia, telah dilakukan, seperti mengundang para pemilih pemula by name (nama) dan by address (alamat).

“Pemilih pemula ini merupakan kelahiran 2006. Perekaman pemilih pemula ini targetnya mulai awal Agustus hingga akhir September. Target kami untuk pemilih pemula ya 11 ribu,” jelasnya.

Menurutnya, perekaman bisa dilakukan kantor Dispendukcapil di komplek kantor Pemkab Ponorogo, pun di Kecamatan tempat warga yang ingin merekam e-KTP.

“Bisa di Kecamatan di luar domisili. Misal rumahnya di perbatasan Kecamatan Balong dengan Kecamatan Slahung. Lebih dekat ke Kecamatan Balong juga bisa,” tegasnya.

Ditanya perihal jemput bola ke sekolah-sekolah, Heru mengaku langkah tersebut pernah dilakukan pada 2018 lalu.

Tapi, ketika datang ke sekolah sangat jauh ekpestasi.

“Kami mengunah strategi dengan cara mengundang. Jika diundang, cukup bawa undangan dan kk dan dilakukan perekaman,” urai Heru.

Lebih lanjut, ada 5 ribu warga di Kabupaten Ponorogo di luar pemilih pemula yang belum merekam e-KTP.

Dia juga telah mengundang kepada mereka yang belum merekam e-KTP

“Kami buka layanan juga pada Sabtu dan Minggu jika memang pada jam dinas tidak bisa datang. Sabtu Minggu mulai pukul 08.00 wib hingga 12.00 wib,” pungkasnya.