SOSOK Peabo Bryson Penyanyi 'A Whole New World' yang Puji Putri Ariani usai Tampil: Ajak Duet Lagi 

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Peabo Bryson, penyanyi "A Whole New World" yang memberikan pujian pada Putri Ariani setelah tampil bersama.

Baru-baru ini , Peabo Bryson melakukan duet dengan Putri Ariani dalam acara tur konser "Hitman David Foster and Friends tour".

Dalam penampilannya, Peabo Bryson dan Putri Ariani membawakan lagu "Beauty and The Beast".

Setelah tampil bersama, Peabo Bryson mengunggah foto penampilannya dengan Putri Ariani serta memberikan pujian.

Melalui keterangan foto, Peabo Bryson mengatakan bahwa Putri Ariani memiliki talenta yang luar biasa.

"I thought I would share with you all some photos from my recent performance on the ‘Hitman David Foster and Friends tour’ alongside the highly talented @arianinismaputri and @lorenallred," tulisnya dalam caption.

Tulisan tersebut langsung dikomentari oleh Putri Ariani yang mengucapkan terima kasih dan juga memuji suara Peabo Bryson.

"Thank you so much, @peabobryson2 love your voice (ikon cinta) see you on next show," tulis Putri.

Peabo Bryson menjawab: "@arianinismaputri see you at the next show."

Lalu, siapa sosok Peabo Bryson?

Melansir Warta Kota, Bryson dikenal karena menyanyikan balada soul (sering berduet dengan penyanyi wanita) termasuk single hit "Tonight, I Celebrate My Love" dengan Roberta Flack, "A Whole New World" dengan Regina Belle, dan "Beauty and the Beast" dengan Celine Dion.

Bryson telah berkontribusi pada dua soundtrack fitur animasi Disney. Bryson adalah pemenang dua Grammy Awards.

Putri Ariani membagikan kenangan duet nyanyi bareng Bryson melalui akun instagram dan youtubenya.

Dalam menyanyikan lagu Disney tersebut, Putri Ariani dan Peabo Bryson terlihat sangat menjiwai. Bryson pun memberikan tepukan kepada Putri.