All New Honda CR-V Turbo Tampil Perdana di Surabaya. Full Fitur Canggih

All New Honda CR-V Turbo 1.5L, andalan terbaru dari Honda ini, dikenalkan Honda Surabaya Center (Main Dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara) secara perdana kepada publik Surabaya di Pakuwon Mall, Rabu (23/8/2023).

SURYA.co.id | SURABAYA – Pabrikan otomotif gencar menyerbu Surabaya untuk mengenalkan kendaraan terbarunya.

Kali ini All New Honda CR-V Turbo 1.5L, andalan terbaru dari Honda ini dikenalkan Honda Surabaya Center (Main Dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara) secara perdana kepada publik Surabaya di Pakuwon Mall, Rabu (23/8/2023).

Sebelumnya andalan terbaru Honda ini diluncurkan pekan lalu oleh PT Honda Prospect Motor di GIIAS 2023.

All New Honda CR-V Turbo ini akan dipajang hingga 27 Agustus 2023.

All New Honda CR-V hadir varian 1.5L Turbo, dengan konfigurasi 7-seater yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kapasitas penumpang lebih besar.

Lebih dari itu, All New Honda CR-V untuk pertama kalinya di Indonesia mengusung fitur Honda Connect sebuah teknologi konektivitas yang menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya.

Dari sisi keselamatan, All New Honda CR-V kini juga didukung dengan fitur keselamatan Honda Sensing TM terlengkap dari seluruh lini Honda yang dipasarkan di Indonesia.

“Honda CR-V merupakan model dengan kualitasnya yang tidak perlu diragukan. All New Honda CR-V generasi keenam dengan desain lebih premium, performa yang lebih bertenaga, dan menggunakan teknologi konektivitas canggih Honda. Kami yakin dengan varian yang baru ini All New Honda CR-V akan diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata Ang Hoey Tiong selaku President Director Honda Surabaya Center.

All New Honda CR-V 1.5L Turbo menggunakan mesin berkapasitas 1.5- liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC Turbo mampu menghasilkan tenaga maksimum 190 PS pada putaran mesin 6.000 rpm serta torsi maksimum 240 Nm pada putaran mesin 1.700 - 5.000 rpm.

Ada lima pilihan warna yaitu Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Meteoroid Gray Metallic dan warna terbaru Canyon River Blue Metallic serta Ignite Red Metallic (khusus tipe RS).

All New Honda CR-V RS varian 1.5L VTEC Turbo dibandrol Rp 743.200.000. Harga Otr Surabaya.

Honda CR-V merupakan produk SUV global Honda yang pertama kali diluncurkan di dunia pada tahun 1995.

Di Indonesia, Honda CR-V berhasil mencatatkan penjualan kumulatif sebanyak lebih dari 237 ribu unit.

All New Honda CR-V di Indonesia hadir dengan mengusung tema 'Ahead in Perfection' sebagai SUV premium Honda yang menawarkan desain mewah, kenyamanan berkendara, performa bertenaga, hingga teknologi terdepan.

All New Honda CR-V untuk pertama kalinya memperkenalkan teknologi canggih Honda Connect di Indonesia. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menghubungkan mobilnya dengan smartphone untuk mengakses berbagai fungsi dan informasi penting yang berhubungan dengan mobilnya.