Tiket Persebaya Surabaya vs Borneo FC Dijual Hari Ini, Bonek Bisa Dapat Harga Lebih Murah

SURYA.co.id, - Tiket Persebaya vs Borneo FC bakal dijual hari ini, Bonek bisa dapatkan harga lebih murah lewat presale.

Laga kandang Persebaya Surabaya selanjutnya adalah melawan Borneo FC pada pekan ke-11 Liga 1 2023/2024.

Pertandingan antara Persebaya vs Borneo FC vs Persebaya ini akan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu (3/9) mendatang.

Tiket pertandingan akan mulai dijual lewat presale pada hari ini Selasa (22/8) jam 18.00 WIB.

Bonek akan dapat mendapatkan manfaat dari mengikuti presale.

Tiket Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Liga 1 2023/2024 (Persebaya)

Satu manfaat utama tentu saja adalah mendapatkan harga lebih murah.

Tiket presale Persebaya vs Borneo FC ini akan dijual dengan harga Rp 80.000.

Lalu bagaimana mengikuti presale tiket Persebaya vs Borneo FC? berikut linknya

Link Beli Tiket Presale

Info penjualan tiket presale itu dapat diketahui dari akun resmi klub.

"GET READY FOR PRESALE TICKET!

ONLY 80K!

Lur siap-siap yo, Selasa tanggal 22 Agustus jam 18.00 ada Tiket Presale untuk pertandingan Persebaya vs Borneo FC.

Pertandingan akan diselenggarakan pada hari MINGGU, 3 September 2023.

Pertandingan hari Minggu, jam kick-off ideal 15.00, lawan tim penghuni papan atas, ditambah onok tiket presale, WES KLOP!!

Siap-siap ndang diborong engko yaa