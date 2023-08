Mengenal Kilap Premium, Brand 'Skincare' Otomotif Asal Malang Beri Solusi Mudah Merawat Kendaraan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sejak 6 tahun lalu, Kilap Premium (PT Kilapkan Seluruh Bangsa) terus berinovasi untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam urusan perawatan kendaraan.

Brand yang lahir di Kota Malang ini, Kilap Premium menyediakan varian produk yang digunakan untuk mempercantik eksterior sepeda motor saja.

Namun, saat ini, Kilap Premium telah menyediakan produk komplet untuk merawat kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil.

Bahkan, Kilap Premium kini memiliki beragam produk lengkap yang dapat menjadi andalan para pecinta otomotif.

Misalnya, Kilap Premium menyediakan paket lengkap yang terdiri dari pelindung bodi kendaraan, pengkilap bodi kendaraan, pelindung interior mobil, hingga seperangkat alat bantu yang akan memudahkan perawatan otomotif.

Selanjutnya, Kilap Premium juga menawarkan berbagai produk khusus untuk perawatan 'apparel' para pecinta otomotif.

Di antaranya ialah produk perawatan jaket, gloves, hingga sepatu yang biasanya melekat untuk kebutuhan penampilan para pecinta otomotif.

Terakhir, Kilap Premium memiliki produk khusus yang dapat digunakan untuk melengkapi perawatan sekunder otomotif. Contohnya ialah pewangi helm, pewangi interior mobil, pembersih visor helm, dan lain-lain.

Artikel ini akan memberikan informasi objektif tentang rekomendasi produk terbaik dari Kilap Premium.

Rekomendasi tersebut mengacu pada ulasan yang disampaikan oleh para konsumen.

1. Matte Protection

Mobil ataupun motor dengan kondisi eksterior berjenis 'doff' akan selalu membutuhkan perawatan khusus.

Produk Matte Protection dari Kilap Premium memiliki fungsi utama untuk menegaskan warna cat doff tanpa memberikan efek glossy setelah pemakaian. Matte Protection membantu melindungi cat doff dari potensi kusam serta aman untuk penggunaan jangka panjang.

2. Wash Package (Hyperwaz, Basic Sponge, dan Drying Microfiber)

'All in One Solution' adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan rekomendasi produk ini.

Bagaimana tidak? Konsumen akan mendapatkan sebuah produk sabun cuci otomotif yang mengandung formula khusus untuk membersihkan dan melindungi kendaraan secara maksimal.

Tak perlu khawatir, rekomendasi produk ini juga dilengkapi dengan sponge wash. Sponge wash akan membantu sabun cuci untuk menghasilkan busa lembut untuk kendaraan kinclong.

3. Microfiber Package

Berbagai jenis kain microfiber ini akan sangat berguna untuk sentuhan akhir perawatan otomotif. Pengggunaan kain microfiber sangat direkomendasikan dalam perawatan kendaraan untuk hasil yang lebih aman dan kinclong. (*)