Gandeng Yayasan Ibu Profesional, Generali Gelar Edukasi Ketahanan Finansial dan Keluarga di Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Generali Indonesia bersama Yayasan Ibu Profesional (YIP) menggelar edukasi peningkatkan ketahanan finansial dan ketahanan keluarga kepada para Ibu di Surabaya.

Langkah ini digelar setelah adanya data tentang tren kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tiga tahun belakangan yakni periode 2020-2022 terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di tahun 2022 jumlah kasus adalah sebesar 16.900, sedangkan di tahun sebelumnya adalah 14.752.

"Kekerasan ini dipicu oleh berbagai faktor antara lain kurangnya ketahanan keluarga dan juga ketahanan finansial. Menyikapi hal tersebut, sebagai bentuk empati dan bagian dari tanggung jawab sosial, kami melalui The Human Safety Net Indonesia menggandeng YIP menggelar sesi edukasi ketahanan keluarga dan ketahanan finansial ini," kata Vivin Arbianti Gautama, Chief Marketing Officer Generali Indonesia, Selasa (22/8/2023).

Vivin mengungkapkan, keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Berawal dari keluarga inilah masa depan bangsa bisa menuju ke arah yang lebih baik.

"Seiring dengan perkembangan jaman yang sangat menantang saat ini, ketahanan keluarga juga harus semakin diperkuat. Selain itu, pentingnya kesadaran dalam pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu faktor kekuatan ketahanan keluarga itu sendiri," jelas Vivin.

Risiko bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, dan untuk itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada para Ibu agar mereka bisa lebih memahami pengelolaan keuangan untuk membangun keluarga yang lebih kuat.

"Ketahanan finansial yang baik akan menunjang ketahanan keluarga yang kuat," ungkap Vivin.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan adalah sebesar 49,68 persen dan 85,10 persen.

Sedangkan, spesifik pada indeks literasi dan inklusi asuransi masih relatif rendah, yakni 31,72 persen dan 16,63 persen.

Pada program yang digelar di Surabaya tersebut, kegiatan difokuskan pada dua titik utama.

Pertama, bagaimana cara membangun ketahanan keluarga dengan komunikasi dan interaksi serta mengerti pentingnya asuransi dalam menjaga ketahanan finansial.

"Program ini merupakan komitmen Generali Indonesia juga dalam membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat KDRT sekaligus menerapkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) sekaligus dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan perempuan," beber Vivin, didampingi Windra Krismansyah, Head of Corporate Communications Generali Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan program-program keberlanjutan ini juga menjadi bagian dari realisasi kewajiban perusahaan sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

“Ketahanan keluarga, baik dari membangun komunikasi, memperkuat ikatan antaranggota hingga perencanaan keuangan, harus diterapkan sejak dini. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan mampu menumbuhkan rasa percaya diri, pola pikir positif, rasa kebersamaan dan tentu keamanan atau proteksi dalam mencapai tujuan-tujuan finansial keluarga," papar Vivin.

Melalui edukasi dan keterlibatan yang terus dibangun Generali Indonesia kepada banyak komunitas, pihaknya berharap akan semakin banyak keluarga yang bisa memiliki masa depan yang lebih aman, sejalan dengan visi Generali - Enable people to shape a safer future by caring for their lives and dreams.

Selain Vivin dan Windra, hadir pula Septi Peni Wulandani, Founder Komunitas Ibu Profesional (YIP).

"Program ini mengajak partisipasi lebih dari 100 keluarga di Surabaya ini merupakan program lanjutan untuk meningkatkan dampak kepada keluarga di Indonesia, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta," pungkas Septi.