All-New Mazda CX-60 Pertama Kali Dikenalkan di Jatim, Harga Dibandrol Rp 1,2 M

SURYA.co.id | SURABAYA – PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia, resmi meluncurkan SUV terbarunya All-New Mazda CX-60 di Jawa Timur, Selasa (22/8/2023).

Peluncuran andalan terbaru dari Mazda ini menggandeng dealer resmi Mazda di Surabaya, yaitu Mazda Adityawarman sekaligus pameran All-New Mazda CX-60 di Atrium Utama Galaxy Mall Surabaya yang berlangsung hingga 20 Agustus 2023.

Pada pameran ini menampilkan 2 unit model All-New Mazda CX-60, yakni Mazda CX-60 Elite Edition Platinum Quartz, dan Mazda CX 60 Kuro Edition Soul Red Crystal Metallic.

Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio mengatakan, All-New Mazda CX-60 lahir dengan filosofi Jinba-Ittai yang disempurnakan lagi oleh para engineer Mazda, The Perfect Jinba-Ittai, yang mendefinisikan hubungan tanpa batas antara mobil dan pengemudi.

“Ideologi Jinba-Ittai menjadi bagian penting perjalanan panjang Mazda dalam pengembangan berbagai model kendaraan, utamanya aspek keselamatan dan kenyamanan,” katanya saat peluncuran All-New Mazda CX-60.

Salah satu yang menjadi kekuatan All-New Mazda CX-60 adalah impresi 'Noble Toughness' pada tampilan eksteriornya.

Konsep Noble Toughness inj menggabungkan keunikan dan keanggunan desain Kodo yang dipadukan chassis SUV berpenggerak roda belakang.

All-New Mazda CX-60 menggendong mesin 3.3L Inline 6-silinder, e-Skyactiv-G, Turbocharged dilengkapi dengan teknologi M-Hybrid Boost (Mild Hybrid System).

Komposisi ini yang mampu menghasilkan tenaga 280 hp dan torsi 450 Nm, yang selain memberikan performa maksimal juga memiliki efisiensi bahan bakar yang baik.

Selain itu All New Mazda CX-60 memiliki transmisi 8-speed automatic yang terbaru.

Kehadirannya di pasar Indonesia disajikan dalam satu varian platform roda penggerak, yaitu All Wheel Drive (AWD) dengan setelan i-Activ yang secara primer mendukung pergerakan seluruh roda saat bergerak.

All-New Mazda CX-60 menghadirkan teknologi mesin terbaru yaitu Driver Personalization System, yang secara otomatis mengatur posisi mengemudi Jinba-Ittai khas Mazda hanya dengan memasukan data tinggi badan pengemudi.

Selain posisi mengemudi yang termasuk penyesuaian posisi kursi, setir, spion samping dan heads-up display.

Selain itu teknologi ini juga menyimpan preferensi pengemudi untuk suhu dalam kabin, pengaturan sound system dan juga sistem keselamatan aktif i-Activsense.

Fitur canggih lainnya yakni Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) yaitu sistem yang mengganti mode berkendara tergantung pada kondisi mengemudi, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan.

Mazda juga menyematkan Kinematic Posture Control (KPC) yang akan memberikan pengendaraan yang stabil serta meningkatkan kenyamanan selama berkendara.

GM Marketing & Communications Eurokars Motor Indonesia, Pramita Sari menambahkan hadirnya All-New Mazda CX-60 akan memperkuat penetrasi Mazda di pasar premium SUV di Tanah Air, yang sebelumnya juga sudah ada beberapa line-up produk Mazda.

All-New Mazda CX-60 hadir dengan beragam pilihan warna. Platinum Quartz Metallic, Jet Black Mica, dan 2 warna premium: Rhodium White Metallic, Machine Grey Metallic.

Untuk varian Kuro Edition ada pilihan warna Deep Crystal Blue Mica dan warna premium: Rhodium White Metallic dan Soul Red Crystal Metallic.

All-New Mazda CX-60 ini ditawarkan dengan harga Rp 1.208.800,000 untuk On-The-Road Surabaya.