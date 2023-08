Link Beli Tiket Persebaya vs Borneo FC di Liga 1, Bonek Bisa Dapat Harga Lebih Murah

Tiket Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Liga 1 2023/2024

SURYA.co.id, - Berikut Link Beli Tiket Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Liga 1, Bonek bisa dapatkan harga lebih murah.

Persebaya Surabaya tengah dalam performa apik di Liga 1 2023/2024.

Tiga kemenangan beruntun didapatkan Bajul Ijo dalam tiga pertandingan terakhir.

Membuat Persebaya perlahan merangkak ke posisi papan atas klasemen sementara.

Persebaya Surabaya selanjutnya akan bertandang ke markas PSS Sleman pada Sabtu (26/8) mendatang.

Setelah itu, tim Bajul Ijo akan kembali berlaga di kandang menjamu Borneo FC pada Minggu (3/9).

Tiket Persebaya vs Borneo FC sendiri akan segera dijual.

Song Ui-young, gelandang Persebaya Surabaya beri komentar ke Bonek yang memberi dukungan di Liga 1 (Persebaya)

Pendukung setia Persebaya, Bonek bisa mendapatkan harga tiket yang lebih murah dengan mengikuti presale.

Tiket presale sendiri akan dijual dengan harga Rp 80 ribu.

Info penjualan tiket presale itu dapat diketahui dari akun resmi klub.

"GET READY FOR PRESALE TICKET!

ONLY 80K!

Lur siap-siap yo, Selasa tanggal 22 Agustus jam 18.00 ada Tiket Presale untuk pertandingan Persebaya vs Borneo FC.

Pertandingan akan diselenggarakan pada hari MINGGU, 3 September 2023.

Pertandingan hari Minggu, jam kick-off ideal 15.00, lawan tim penghuni papan atas, ditambah onok tiket presale, WES KLOP!!

Siap-siap ndang diborong engko yaa