Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persikabo 1973 vs Madura United, Persik Kediri dan Persis Solo LIVE INDOSIAR

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 hari ini, Persikabo 1973 vs Madura United, Persik Kediri hingga Persis Solo vs Bali United.

Laga pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 berlanjut pada Sabtu (19/8).

Pada hari kedua pekan ke-9 ini, bakal ada empat pertandingan yang tersaji.

Empat pertandingan itu antara lain adalah duel Persikabo 1973 vs Madura United, RANS Nusantara FC vs Dewa United, Barito Putera vs Persik Kediri, dan Persis Solo vs Bali United.

Laga Persikabo 1973 vs Madura United akan menjadi ajang debut bagi pelatih baru Laskar Padjajaran Aji Santoso.

Eks pelatih Persebaya Surabaya itu percaya diri untuk bisa mengalahkan Madura United yang kini merupakan penghuni papan atas.

Mantan pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso bakal menjalani debutnya sebagai arsitek Persikabo 1973 lawan Madura United di Liga 1 (Instagram Persikabo)

"Alhamdulillah saya diterima dengan baik sekali dengan pemain dan manajemen (Persikabo)," aku Aji Santoso dikutip Surya.co.id dari BolaSport.com.

Aji Santoso yang jadi pelatih Persebaya selama empat tahun memuji pasukan Persikabo.

Baca juga: Catatan Uston Nawawi Atas Permainan Persebaya untuk Diperbaiki Jelang Lawan PSS Sleman

Baca juga: Ditundukkan Persebaya Surabaya, Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavarez Ungkap Kelemahan Juku Eja

"Saya lihat kekompakan pemain juga sangat luar biasa," puji Aji Santoso.

Aji Santoso mengungkapkan, tidak akan banyak perubahan yang dia lakukan di klub berjuluk Laskar Padjajaran tersebut

"Saya memang baru di Persikabo 1973 tapi kemarin sudah lakukan satu latihan dengan seluruh pemain dan tidak banyak yang saya ubah," terang pelatih yang pernah menukangi Arema dan Persik Kediri ini.

"Saya tidak mengubah apa yang dimiliki pemain selama ini. Saya hanya menambal sedikit-sedikit saja. Tapi secara keseluruhan Insya Allah pemain semua dalam keadaan siap," terang Aji Santoso.

Adapun laga Persikabo 1973 vs Madura United akan digelar di Stadion Wibawa Mukti pada jam 15.00 WIB sore ini.

Di jam yang sama, RANS Nusantara FC juga berambisi merebut puncak klasemen dari Madura United.