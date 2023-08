Persebaya Surabaya Sempat Tanpa Striker Murni saat Lawan PSM Makassar, Uston Nawawi Beri Penjelasan

SURYA.co.id | SURABAYA - Persebaya Surabaya sempat bermain tanpa striker murni saat tumbangkan PSM Makassar 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (18/8/2023) sore.

Peristiwa itu terjadi saat striker Wildan Ramdhani digantikan Ze Valente pada menit 68.

Sho Yamamoto diplot Uston Nawawi menggantikan posisi Wildan Ramdhani, padahal ia pemain yang posisi naturalnya penyerang sayap atau gelandang.

Keputusan Uston Nawawi dipertanyakan karena saat bersamaan Persebaya selalu diserang.

"Saya masukkan Ze karena dia kuat pegang bola, jadi begitu kami diserang, ada transisi positif dia bisa keep the ball. Akhirnya kan Sho yang kita tarik ke striker, kami bermain false nine, gak ada masalah," ungkap Uston Nawawi menjawab pertanyaan surya.co.id usai laga.

Di luar ubahan yang dilakukan, Uston Nawawi memuji perjuangan pemainnya karena laga ini tidak mudah.

PSM Makassar yang datang sebagai juara bertahan mendominasi permainan.

Berdasarkan data statistik LIB, pada laga ini PSM Makassar melepas 20 tembakan, 4 tembakan di antaranya mengarah ke gawang Persebaya.

Sementara Persebaya menciptakan 6 tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Begitu juga tendangan sudut, PSM Makassar mencatat 8 kali, sementara Persebaya hanya 2 kali.

Gol kemenangan Persebaya pada laga pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 ini dicetak oleh Song Ui-young menit ke-9.

"Tentunya kami sangat bersyukur, karena kita tahu PSM tim yang bagus, tim juara bertahan, terbukti di pertandingan tadi. Tapi temen-temen pemain bekerja keras, saya apresiasi kinerja para pemain. Baik pemain, staff pelatih juga bagian di tim, semua bekerja untuk satu tim, Persebaya," pungkas pelatih 45 tahun itu.

Tambahan tiga poin mendongkrak posisi Persebaya ke peringkat 6 klasemen sementara (sebelum hasil Persita Vs PSS Sleman dan Bhayangkara FC vs Borneo FC) dengan bekal 14 poin