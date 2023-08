Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Blitar Bisa Dapat Untung Rp 1 Juta per Hari

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi, HS (42), warga Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar bisa mendapat keuntungan bersih Rp 1 juta per hari.

HS sudah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak Januari 2023.

"Tersngka mengaku menjalankan bisnis ilegal itu sejak Januari 2023. Tiap hari, tersangka bisa mendapat untung Rp 1 juta," kata Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Galih Putra Samodra, Rabu (16/8/2023).

Pelaku membeli solar di SPBU dengan harga Rp 6.800 per liter dan dijual lagi ke pembeli dengan harga Rp 8.500 per liter. Pelaku mendapat untung Rp 1.700 per liter dari penjualan solar.

"Tinggal mengalikan sampai sekarang berapa keuntungannya. Tapi mungkin, pelaku tidak tiap hari kerja," lanjut Galih.

Dikatakannya, pelaku biasanya mulai keliling menggunakan dump truk untuk mencari solar subsidi mulai subuh hingga siang.

Setelah mengisi solar di SPBU, pelaku memindah solar dari tangki dump truk ke jeriken isi 20 literan.

Jeriken untuk memindah solar ditaruh di bak belakang dump truk.

"Setelah solar dipindah, pelaku keliling lagi ke SPBU lain untuk mengisi solar lagi," ujarnya.

Seperti diketahui, Satreskrim Polres Blitar Kota membongkar kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di wilayahnya.

Polisi menangkap satu tersangka dan menyita 1.200 liter solar bersubsidi dalam kasus itu.