Jadwal Liga 1 Pekan Ke-9: Big Match Persebaya vs PSM Makassar, PSIS vs Persib LIVE INDOSIAR

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 pekan ke-9, Big Match Persebaya vs PSM Makassar, PSIS vs Persib Bandung hingga Persija Jakarta lawan Arema FC.

Pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 bakal bertabur big match.

Laga pekan ini akan dimulai pada Jumat-Minggu (18-20 Agustus 2023) mendatang.

Semua pertandingan Liga 1 akan ditayangkan secara langsung LIVE INDOSIAR dan Vidio.com.

Big match pertama akan mempertemukan Persebaya vs PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Persebaya di bawah asuhan caretaker Uston Nawawi akan mencoba meneruskan tren positif dua kemenangan beruntun yang didapatkan.

Pemain Persebaya Surabaya saat melingkar jelang pertandingan Liga 1. (Persebaya)

Mereka bakal berupaya untuk bisa menang melawan jawara bertahan yaitu PSM Makassar yang juga masih belum menemukan konsistensi.

Tim besutan Bernardo Tavarez itu baru saja menelan kekalahan melawan Bali United dengan skor 3-2.

Kedua tim juga masih berada di papan tengah klasemen sementara.

Baca juga: Susul Aji Santoso, Duo Asisten Pelatih Bejo Sugiantoro dan Mustaqim Hengkang dari Persebaya Surabaya

Baca juga: Preview Persebaya vs PSM Makassar, Update Kondisi Pemain Cedera dan Akumulasi Kartu

Persebaya berada di posisi ke-12 dengan 11 poin, PSM Makassar berada di posisi ke-10 dengan perolehan poin serupa.

Lalu pada pukul 19.00 WIB ada dua pertandingan yakni Persita Tangerang vs PSS Sleman dan Bhayangkara FC vs Borneo FC.

Laga Persita Tangerang vs PSS Sleman digelar di Stadion Indomilk Arena, lalu pertandingan Bhayangkara FC vs Borneo FC dihelat di Stadion Patriot Chandrabhaga.

Hari kedua yakni Sabtu (19/8/2023) akan ada empat pertandingan yang menarik, seperti duel Persikabo 1973 vs Madura United, RANS Nusantara FC vs Dewa United, Barito Putera vs Persik Kediri, dan Persis Solo vs Bali United.

Madura United tengah berusaha menjaga posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2023/2024.