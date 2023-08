Milenial Situbondo Ikuti Seminar Inkubator Industri Kreatif, Jadi Pelecut Memulai Usaha Mandiri

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Upaya mendorong anak muda untuk menerjuni usaha mandiri, juga dilakukan di Situbondo. Salah satunya melalui Seminar Inkubator Industri Kreatif yang digelar Mara Marda Institut (MMI), Sabtu (12/8/2023) lalu, dengan target agar kalangan milenial bisa memulai usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selain itu, lewat seminar tersebut diharapkan para mahasiswa dan kaum milenial lebih kreatif dalam mengembangkan UMKM. Seminar yang mengambil tema 'Milenial Merdeka Finasial' itu, MMI mengandeng Bank Indonesia, guna melecut para pemuda Situbondo lebih maju dalam meningkatkan kesejahteraan melalui UMKM.

Salah satu narasumber yang juga owner PT Politika Research and Consulting, Rio Prayogo mengatakan, kegiatan ini sudah sering dilakukan oleh lembaga MMI. Namun kali ini diregenerasi dengan mendatangkan Chairman of Indonesia Bahrain Business and Friendship Society, Dr Yundini Husni Djamaludin.

Kehadiran perwakilan lembaga Indonesia-Bahrain itu juga membuka wawasan anak anak muda di Situbondo agar berani mengambil peluang untuk memasarkan produk UMKM di Bahrain dan Timur Tengah. "Sudah banyak usaha yang diinisiasi kalangan milenial, karena kesempatan kerja sangat terbatas," kata Rio.

Dari keterbatasan kerja itu, tambah Rio, seharusnya membuat pemuda lebih kreatif membangun dan mendapatkan pemasukan. "Cara terbaik adalah membangun usaha, dan itu yang mungkin dilakukan teman-teman muda," ujar Rio.

Pelaku UMKM muda, lanjutnya, harus ditumbuhkan menjadi kharakter, namun belum masif ke arah itu. "Makanya kita terus dorong supaya kalangan milenial yakin kalau cara mencari uang adalah dengan berbisnis," katanya.

Ketika dihadapkan pada kesulitan memulai usaha itu, lanjutnya, maka para pemuda harus mengikuti inkubator bisnis. "Kita memang menjaring pebisnis muda di Situbondo, akan dilatih dan dipersiapkan kebutuhan administrasinya serta kita beri mentoring. Kalau mereka terpilih, kita akan bawa usaha mereka ke sama (Timur Tengah)," jelasnya.

Rio juga mengakui bahwa keluhan klasik para pelaku UMKM adalah pemodalan dan pemasaran, namun menegaskan mindset itu sudah harus dirubah. "Kalau pasar sudah beres, maka ada cara mencari modal. Bisa melalui pinjaman ke bank," ucapnya.

Diakui pula, memang tidak mudah merubah mindset anak muda namun ia dapat membuktikan sampai memiliki perusahaan. "Cara pikir harus dirubah, dan akan terus didorong pada anak-anak muda," tegasnya.

Dalam seminar itu juga dipaparkan kiat menembus market untuk produk yang dihasilkan. Salah satu caranya adalah melalui pelatihan untuk membuka jaringan. "Tetapi kalau mindset bukan intrepreneur, mau dilatih model dan jaringan apa pun akan sulit. Makanya selalu berbicara pondasinya, cara berfikir pebisnis itu berbeda," pungkasnya. ****