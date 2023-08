Babak 16 Besar Turnamen Bola Voli Kapolri Cup 2023 Digelar di GOR Tri Darma Petro Kimia Gresik

SURYA.CO.ID, SURABAYA-Turnamen Bola Voli Piala Kapolri Cup telah memasuki seri ke-II bapak 16 besar.

Provinsi Jatim ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan zona wilayah Timur.

Gelanggang Olahraga (GOR) Tri Darma Petro Kimia di Jalan Jenderal Ahmad Yani Karangpoh, Ngipik, Kabupaten Gresik, Jatim, dipilih menjadi venue pertandingan.

Berkapasitas 3.000 orang penonton, masyarakat dapat menyaksikan langsung pertandingan voli tersebut bersama sanak famili sebagai hiburan, mulai pukul 12.00, pada Minggu (13/8/2023) hingga Jumat (18/8/2023).

"Untuk kesiapan kami sebagai tuan rumah pertandingan 16 besar, InsyaAllah sudah siap dan sudah kita koordinasikan," ujar Direktur Ditlantas Polda Jatim Kombes Pol M Taslim Chaeruddin yang juga menjadi Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, pada Jumat (11/8/2023).

Taslim mengatakan, masyarakat dapat datang langsung secara gratis ke stadion untuk menyaksikan pertandingan tersebut digelar selama hampir sepekan.

Tosser menjulang ke langit yang disusul smash berkecepatan tinggi dari para pemain profesional yang didatangkan masing-masing tim, bakal menjadi hiburan olahraga edukasi bermanfaat bagi masyarakat.

"Banyak pemain bintang dari Pro Liga yang juga akan turut bertanding, dan bagi masyarakat yang mau menonton langsung ke stadion gratis. Atau bisa nonton live streaming melalui kanal Youtube @bidhumaspoldajatim2160," katanya.

Alumni Akpol tahun 1994 itu menambahkan, pertandingan kali ini akan diikuti oleh tim bola voli putra dan putri yang berhasil lolos di penyisihan zona masing-masing.

Dalam putaran 16 besar ini akan diambil delapan tim yang akan lolos ke putaran delapan besar, empat tim putra dan empat tim putri.

Tim putra terdiri dari Juara Grup Zona 5 Tim Provinsi Kalbar, Juara Grup Zona 6 Tim Provinsi Sulteng, Juara Grup Zona 7 Tim Provinsi Papua, dan Juara Grup Zona 8 Tim Provinsi Bali.

Kemudian, Runner Up Zona 1 Tim Provinsi Riau, Runner Up Zona 2 tim Provinsi Kepri, Runner Up Zona 3 Tim Provinsi Banten, dan Runner Up Zona 4 Tim Provinsi Jateng.

Selanjutnya, tim bola voli putri, terdiri dari Juara Grup Zona 5 Tim Provinsi Kalbar, Juara Group Zona 6 Tim Provinsi Sulteng, Juara Group

Zona 7 Tim Provinsi Papua Barat, dan Juara Group Zona 8 Tim Provinsi Bali.

Kemudian, Runner Up Zona 1, Tim Provinsi Riau, Runner Up Zona 2,Tim Provinsi Kepri, Runner Up Zona 3 Tim Provinsi Lampung, dan Runner Up Zona 4 Tim Provinsi Jawa Timur.