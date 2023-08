Kolaborasi CMK dan Bridestory Hadirkan Reality Show 'The Secret Proposal', Telah Tayang di YouTube

Really show kolaborasi CMK dan Bridestory berjudul The Secret Proposal, yang sudah tayang dalam enam episode di akun CMK dan Bridestory yang ada di YouTube.

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Central Mega Kencana (CMK), perusahaan perhiasan emas dan berlian yang menaungi brand perhiasan Mondial, Frank & co, dan The Palace Jeweler, kembali berinovasi berkolaborasi dengan Bridestory, memproduksi acara bertajuk The Secret Proposal.

Acara The Secret Proposal adalah reality show yang mengangkat kisah persiapan beberapa pria yang akan melamar sang kekasih mereka.

"Reality show ini mulai tayang pada 28 Juli 2023 melalui akun YouTube Bridestory dan media sosial Instagram @thebridestory," kata Pavita Kumala, General Manager Marketing CMK, Kamis (10/8/2023).

Proyek bersama ini juga untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia akan betapa sakral dan istimewanya momen lamaran serta pernikahan.

"Sekarang ini, kadang kita sering lupa bahwa cinta itu perlu di-embrace, perlu dinyatakan dengan cara-cara yang spesial. Bersama dengan Bridestory, CMK ingin menghadirkan kembali romansa itu," jelas Pevita.

Reality show yang terdiri dari 6 episode dalam bentuk web series ini, pada awalnya akan fokus pada pihak pria yang sedang mempersiapkan diri untuk melamar pasangannya.

Acara ini merupakan perwujudan dari dream proposal masing-masing boyfriend untuk melamar sang kekasih, yang kisahnya mereka kirim pada saat registrasi.

Setelah terpilih 6 pemenang dari 6 pria dengan 6 lamaran impian yang berbeda-beda ini, maka CMK dan Bridestory membantu mewujudkan lamaran impian tersebut yang didokumentasikan dalam 6 episode The Secret Proposal.

"Selain kisah lamaran impian, para pria ini juga bisa memilih cincin tunangan yang sekiranya disukai oleh sang kekasih (girlfriend)," ungkap Pevita.

Tim Bridestory mengikuti proses persiapan ini, mulai dari memilih cincin lamaran, hingga mendokumentasi curahan-curahan hati para pria yang sudah teguh memilih calon-calon pasangan hidupnya ini.

Mereka juga sembari bercerita mengenai kisah-kisah romantis yang terjadi selama mereka berpacaran.

Mereka juga menceritakan konsep serta lokasi yang akan mereka gunakan saat melamar pasangan mereka.

Dalam enam episode ini, banyak sekali kisah-kisah menarik dan romantis yang tentunya akan menggugah senyum, tawa, serta rasa haru.

"Melalui brand MONDIAL, Frank & co, dan The Palace Jeweler, kami berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk perhiasan berkualitas premium yang dapat menemani setiap momen spesial dalam hidup, tak terkecuali momen tunangan dan pernikahan," pungkas Pevita.