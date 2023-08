Hasil dan Klasemen Liga 1 - Posisi Persebaya Usai Persija Ditahan Borneo FC di Liga 1

SURYA.co.id - Berikut ini update klasemen Liga 1 setelah merampungkan pekan ketujuh. Sebanyak 18 tim bertanding sejak Senin-Rabu (7-9/8/2023), termasuk Persebaya Surabaya yang meraih kemenangan.

Persebaya sukses meraih kemenangan saat lawan tuan rumah Bhayangkara FC. Bajul Ijo menang 2-1 atas Bhayangkara FC sekaligus mengakhiri puasa tak pernah menang di lima laga Liga 1.

Raihan 3 poin di kandang Bhayangkara FC cukup penting bagi Persebaya. Selain mengangkat rasa percaya diri dan mental tanding pemain, klasemen Persebaya juga tidak terjun bebas ke posisi dasar.

Klasemen Persebaya mulai terkerek naik, kendati belum signifikan.

Sebanyak empat pertandingan digelar Rabu (9/8/2023) kemarin. Ada laga PSIS Semarang vs Arema FC, Barito Putera vs Dewa United, RANS Nusantara FC vs Madura United, dan ditutup pertandingan Persija Jakarta vs Borneo FC.

Pertandingan PSIS Vs Arema FC digelar di Stadion Jatidiri, Semarang. Pada laga ini, PSIS sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Singo Edan.

Dua gol PSIS diborong oleh Septian David Maulana.

Kemenangan itu membuat PSIS naik ke posisi ketujuh dengan mengemas 11 poin dari tujuh pertandingan.

Sementara bagi Arema FC, kekalahan itu membuat mereka masih duduk di zona degradasi.

Singo Edan duduk di posisi ke-18 dengan mengemas dua poin dari tujuh pertandingan.

Selanjutnya pertandingan Barito Putera Vs Dewa United dilakukan di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan.

Barito Putera menang 2-1 melawan Dewa United.

Dua gol Barito Putera dihasilkan Gustavo Tocantins dan Eksel Runkutahu.

Sementara satu gol Dewa United dibukukan Egy Maulana Vikri.

Hasil itu membuat Barito Putera berada di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Tim berjulukan Laskar Antasari itu kini mengemas 13 poin dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani.

Sedangkan untuk Dewa United, kini berada di posisi keenam dengan mengemas 11 poin.

Lalu laga RANS Nusantara FC vs Madura United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

RANS Nusantara FC menang dengan skor 3-1.

Tiga gol RANS Nusantara FC dicetak oleh Tavinho, Mitsuru Maruoka, dan Angelo Meneses.

Sementara satu-satunya gol Madura United dicetak Malik Risaldi.

Tiga poin yang didapatkan RANS Nusantara FC kini membawa mereka ke posisi keempat dengan mengemas 12 poin.

Adapun kekalahan ini masih membuat Madura United berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Terakhir pertandingan Persija Vs Borneo FC di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Kedua tim bermain 1-1.

Gol Persija dicetak Rizky Ridho.

Sementara gol Borneo FC dicetak oleh Stefano Lilipaly.

Hasil ini membuat Persija naik ke papan atas duduk di posisi ketiga dengan mengemas 12 poin dari tujuh pertandingan.

Sementara Borneo FC berada di posisi kesembilan dengan mengemas 10 poin.

Posisi lima besar klasemen sementara Liga 1 2023/2024 ditempati Madura United, Barito Putera, Persija Jakarta, RANS Nusantara FC, dan Bali United.

Sedangkan zona degradasi ditempati Persib Bandung, Bhayangkara FC, dan Arema FC.



Klasemen Persebaya

Persebaya berhasil menundukkan tuan rumah dengan skor tipis 2-1.

Dua gol keunggulan Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira (26') dan Sho Yamamoto (64').

Sedangkan Bhayangkara FC hanya mampu mencatatkan satu gol lewat Sani Rizki Fauzi (20').

Tambahan tiga poin ini seakan menjadi penuntas rasa dahaga bagi Persebaya yang melalui lima pertandingan tanpa kemenangan.

Tak cuma itu, Persebaya juga sementara keluar dari zona.

Bruno Moreira cs kini berada di posisi ke-14 dengan 8 poin.

Sementara bagi Bhayangkara FC, kekalahan ini membuat mereka makin merana.

Tim berjuluk The Guardian itu kini berada di posisi ke-17 dengan perolehan 4 poin.

Berikut Hasil Pertandingan Pekan Ketujuh Liga 1 2023-2024 :

Senin, 7 Agustus 2023

Persita Tangerang 0-1 PSM Makassar

Bali United 1-1 Persik Kediri

Selasa, 8 Agustus 2023

Bhayangkara FC 1-2 Persebaya

Persikabo 1973 2-3 PSS Sleman

Persis Solo 2-1 Persib

Rabu, 9 Agustus 2023

Barito Putera 2-1 Dewa United

PSIS Semarang 2-0 Arema FC

RANS Nusantara FC 3-1 Madura United

Persija 1-1 Borneo FC