Dinas PU SDA Lamongan Buka Seluruh Pintu Air Bengawan Solo untuk Pertanian Tanaman Padi

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan sedang mengusahakan kebutuhan air untuk lahan pertanian di wilayah Bengawan Jero.

Aliran air Sungai Bengawan Solo dari pintu air Melik dan Butungan Kecamatan Kalitengah menjadi solusi bagi dinas untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian.

Kepala Dinas PU SDA Lamongan, Gunadi, meski sebagian besar petani di Lamongan sudah selesai proses tanam palawija, di kawasan sekitar Bengawan Jero masih terdapat ribuan lahan petani yang menyisakan tanaman padi.

Makanya pihaknya masih masih harus mengusahakan kebutuhan air dari Bengawan Solo. memastikan bahwa debit air Bengawan Solo masih stabil.

"Berdasarkan data per tanggal 9 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB status Bendung Gerak Bojonegoro Outflow 36,40 m3 per detik Bendung Gerak Babat Outflow 17,20 m3 per detik

Bendung Gerak Sembayat Outflow 7,46 m3 per detik.

"Itu artinya kondisi air Bengawan Solo masih stabil," katanya Gunadi saat dikonfirmasi SURYA terkait kebutuhan air bagi petani di Bengawan Jero, Kamis (10/8/2023).

Ditambahkan, PU SDA Lamongan intens menjalin sinergi dengan berbagai pihak. PU SDA telah melakukan berbagai revitalisasi, seperti pengerukan sedimen yang ada di sluice Melik hingga sluice Windu, rehab gorong-gorong, hingga pembangunan box di Kuro yang semuanya dipersiapkan untuk kelancaran irigasi.

"Termasuk meminta bantuan air ke hulu yakni Bendungan Gerak Babat melewati sluice Besur Sekaran agar di wilayah Bengawan Jero tetap bisa melakukan panen," ungkapnya.

Potensi air dari Bengawan Solo melalui beberapa pintu air seperti di sluice Kuro sluice Besur, Melik serta Butungan semua telah dioptimalkan.

Merespon langkah Dinas PU SDA, Bupati Lamongan Yuhronur optimis Lamongan masih bisa menikmati panen raya.

"Insya Allah ke depan kita akan panen raya, kita doakan produksinya memuaskan," kata Yuhronur.

Demi memastikan ketersediaan air baku pertanian mencukupi di wilayah Lamongan utara, ia telah memantau ke area persawahan di wilayah Kecamatan Karanggeneng. Hampir seluruh area persawahan yang ditanami padi masih tercukupi air.

"Saya bersama Kepala Dinas PU SDA, Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan memastikan ketersediaan air.

Dan pintu air Melik dan Butungan semua berjalan baik," katanya.

Menurutnya, bahwa kebutuhan air di seluruh area persawahan ini tercukupi dengan baik dengan memanfaatkan saluran pintu air Melik, Butungan termasuk sluice Kuro dan Besur.

"Kita bisa pastikan ketersediaan air di semua area persawahan yang memerlukan air tercukupi dengan baik, khususnya area sawah yang sedang ditanami padi," katanya.

