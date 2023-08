BOCORAN Genre Debut Solo V BTS, Bawakan Lagu Romantis dengan Nuansa R&B, Fokus Instrumen dan Vokal

SURYA.CO.ID - Tanggal debut solo V BTS telah resmi diumumkan. Member kelahiran 1995 itu akan melangsungkan debut solonya pada 8 September 2023 mendatang.

V BTS bakal melangsungkan debut solonya dengan album bertajuk "Layo(v)er)", yang berisi enam lagu.

Dengan berlangsungnya debut solo V BTS, menandakan resmi sudah seluruh member BTS melakukan project solo mereka.

Maka, jika hal itu sudah terjadi, bukan tidak mungkin seluruh member BTS yang tersisa akan siap melakukan tugas wajib militer mereka.

Sementara itu, untuk album "Layo(v)er" bakal berisi enam lagu dengan genre R&B yang sesuai dengan karakter suara V BTS.

Lagu-lagu debut solo V BTS sudah diprediksi sebelumnya oleh penggemar.

Enam lagu debut solo V BTS di antaranya, "Rainy Days", "Blue", "Love Me Again", "Slow Dancing", "For Us", dan "Slow Dancing (Piano Ver.)".

Basically, album V BTS hanya berisi lima lagu. Namun pria kelahiran Daegu itu menambah satu versi lain dari "Slow Dancing".

Kelima lagu itu rencananya juga akan memiliki music video masing-masing.

Lewat judul dan keterangan yang diberikan V BTS, penggemar menilai album ini bakal terdengar cantik dan indah ketika didengarkan.

Patut ditunggu!

Kritikus Musik Minta Penggemar Mengantisipasi Album V BTS

Sambil menyiapkan mental untuk menunggu debut solo V BTS, kritikus musik meminta penggemar untuk bersiap menerima kejutan dari sang idola.

Hal itu seperti yang diungkapkan Kim Youngdae, kritikus musik, penulis buku dan anggota Korean Music Awards, dalam kuliah humaniora yang dilakukannya beberapa waktu lalu.