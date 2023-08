Ada Pameran Ekraf dan Konser Noah di HUT Ponorogo ke-527, Bupati Kang Giri: Ada Perputaran Ekonomi

SURYA.co.id, PONOROGO - Rangkaian HUT Ponorogo ke-527 bakal digelar pekan ini.

Acaranya beragam, ada pameran ekonomi kreatif (ekraf) hingga konser Noah di Alun-Alun Ponorogo.

Pameran Ekraf sendiri bakal digelar pada 14 hingga 15 Agustus 2023, dan bersamaan dengan itu, ada konser Noah pada 15 Agustus 2023 malam.

“Kami menyakini ada kincir ekonomi, perputaran ekonomi, Setiap ada kegiatan ada belanja ada keuntungan. Efek domino itu tumbuh. Akan kami perbanyak event,” ujar Kabupaten Ponorogo, Sugiri Sancoko, Rabu (9/8/2023).

Kabid Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo, Tini Fifiantini (Fifi), mengatakan bahwa ada 10 stand pameran ekraf.

Mereka telah membuka pendaftaran melalui instragram @ponorogo.tourism, di mana ada 10 stand dibuka untuk UMKM milik warga Bumi Reog.

“Memang sedikit, Katena Space pen tonton harapannya lebih besar. Tanpa menunggalkan pameran ekraf,” terang Fifi.

Menurutnya, syarat khusus yang mutlak adalah kreasi sendiri.

UMKM apa saja boleh ikut dalam pameran ekraf tersebut, mau kuliner maupun kria.

“Mereka harus masuk dalam 17 ekonomi kreatif, ini juga menjadi salah satu langkah menuju kota kreatif dunia pada tahun 2024. Tidak sekedar HUT,” tegasnya.

Berbicara perputaran uang atau ekonomi, Fifi menjawab itu adalah hal pasti menjadi harapan.

Sewaktu pameran ekraf, tentu akan ada form yang wajib diisi oleh mereka yang mengisi stand.

“Mereka yang berjualan di sekitar alun-alun tetap boleh berjualan. Asal tidak berada di tengah alun-alun,” urainya.

Perputaran uang per umkm targetnya adalah Rp 2 juta per hari per stand.

Ditambah ratusan pedagang yang ada di sekitar alun-alun.

“Di stand grebeg suro dan Ponorogo creative pendapatan per hari jutaan itu adalah hal biasa. Apalagi ini nanti ada Noah,” pungkasnya.