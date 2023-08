PT CMK Re-Opening The Palace Jeweler TP 3 Surabaya Sambil Gelar Pameran di Atrium

sri handi lestari/surya.co.id

Area Manager The Palace Jeweler Erwin Sugiarto (nomor dua dari kiri) bersama General Manager Luxury Products PT CMK Jenny Prasodjo, Direktur Merchandising PT CMK Tanya Alissia, perwakilan Disperindag Jatim Fitri Arishanty, Direktur Operasional PT CMK Petronella Soan, GM Tunjungan Plaza Steviana Mecano Oen, perwakilan toko The Palace Jeweler Tutik, dan GM The Palace Jeweler Jelita Sativa, saat memotong pita sepanjang 25 meter mengelilingi area pameran di atrium TP 3 sebagai tanda re-opening gerai dan pameran The Palace Jaweler, Jumat (4/8/2023).