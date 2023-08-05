Doa Setelah Baca Surat Al Kahfi Arab, Latin dan Terjemahanya

Berikut doa setelah baca Surat Al Kahfi lengkap dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Ilustrasi - doa setelah baca Al Kahfi 

SURYA.CO.ID - Berikut doa setelah baca Surat Al Kahfi lengkap dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahan.

Setiap surat yang terdapat di dalam Al Qur'an memiliki manfaat bagi kehidupan, salah satunya Surat Al Kahfi agar terhindar dari fitnah dajjal.

Melansir Terjemah dan Fadhihal Majmu' Syarif, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Umm menerangkan hadist keutamaan Surat Al Kahfi tersebut.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari Surat Al Kahfi maka ia akan dilindungi dari Dajjal." (HR. Muslim).

Selanjutnya, mendapat ampunan dosa, Rasulullah SAW bersabda,"Barang siapa yang membaca Surat Al Kahfi pada hari Jumat maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit yang meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." (HR. Abu Bakar bin Mardawaih dalam tafsirnya).

Doa Setelah Baca Al Kahfi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اللهم  صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللهم يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ, وَالْمَوَاهِبِ الْعِظَامِ, وَخَالِقِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, وَالْمُوَفِّقِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اِلٰى اَسْبَابٍ وَمُوْجِبَاتِ الْاِلْتِزَامِ

نَسْئَلُكَ اللهم  اَنْ تُحْيِيَنَا عَلٰى الْاِسْلَامِ  وَتُمِيْتَنَا عَلٰى  الْاِيْمَانِ وَتُرَقِّيَنَا بَيْنَهُمَا فِيْ مَرَاتِبِ الْاِحْسَانِ وَالْاِيْقَانِ وَالْعِرْفَانِ يَاكَرِيْمُ يَا مَنَّانُ

اللهم احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ مُظِلَّةٍ وَاشْفِنَا مِنْ كُلِّ سَقَمٍ وَعِلَّةٍ وَاغْفِرْ لَنَا كُلَّ مَعْصِيَّةٍ وَزَلَّةٍ وَثَبِّتْنَا عَلٰى  الْحَقِّ وَالْمِلَّةِ وَاجْعَلْ لَنَا مُذَكِرًا وَمُعِيْنًا مِنْ عِبَادِكَ الْمُدِلَّةِ

وَإِذَا اَرَدْتَ مِنْ عِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنَا اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنِيْنَ وَلَآ الضَّآلِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اللهم  اعْصِمْنَا بِفَضْلِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ سُوْءِ الْاَعْمَالِ وَفَسَادِ الْاَحْوَالِ  وَفُضُوْلِ الْاَقْوَالِ وَاهْدِنَا لِمَا يُرْضِيْكَ عَنَّا فِيْ كُلِّ حَالٍ

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