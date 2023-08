Tingkatkan Pembangunan Desa, Bank Jatim dan Kemendes PDTT Kerja Sama di Asean SOMRDPE Indonesia 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Jatim melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen PDD Kemendes PDTT).

Kerja sama itu meliputi fasilitasi layanan jasa perbankan bank pembangunan daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menjelaskan, tujuan adanya perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan di Jawa Timur.

"Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, kami dan Kemendes PDTT akan melakukan sinergi program, melakukan promosi produk unggulan desa dan/atau desa wisata bersama, serta melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Busrul, Kamis (3/8/2023).

Selain itu, Bank Jatim memiliki jaringan yang cukup luas sehingga bisa menjadi garda terdepan untuk bermitra dengan desa-desa di seluruh wilayah Jawa Timur.

"BPD adalah bagian yang tidak terpisahkan dari program pemda yang dimana kami diberi amanat untuk senantiasa berkontribusi secara aktif mendorong laju perekonomian daerah. Jadi, bankjatim sangat menyambut baik keikutsertaan Asbanda dalam kegiatan ini,” jelas Busrul.

Penandatanganan kedua belah pihak telah dilakukan disela kegiatan Back To Back Meeting Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia 2023 di Yogyakarta.

SOMRDPE merupakan pertemuan yang diikuti oleh pejabat senior perwakilan seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan bertukar pengalaman dengan memanfaatkan kemajuan digital teknologi dalam perencanaan pembangunan di pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi focal point untuk ASEAN RDPE (Rural Development and Poverty Eradication). Namun, Kemendes PDTT tidak sendirian.

Pihaknya menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), di mana Bank Jatim menjadi salah satu anggotanya.

Dalam kegiatan itu, Bank Jatim juga mengikutsertakan UMKM binaannya dalam rangkaian acara tersebut.

Ada 6 UMKM yang terlibat dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan dengan tajuk 'ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity'.

Para UMKM menampilkan, aneka makanan kecil dari Desa Sekapuk, produk kayu dari dari Jember yang bernama Kayukayuku, Delta Raya Furniture/Manufactur & Exporter dari Sidoarjo, Kopi Luwak Dampit dari Kepanjen, Tenun Bandoel dari Kediri, dan Jahe Gajah Ponorogo dari Ponorogo.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar hadir dan melakukan peninjauan stan UMKM Bank Jatim dengan didampingi SEVP Consumer Banking Bank Jatim, Hermita.

Di sisi lain, Busrul menambahkan, Kemendes PDTT juga telah memilih 3 Desa Wisata sebagai delegasi perwakilan Indonesia dalam kegiatan ASEAN SOMRDPE Asean Network Village.

Dari ketiga desa tersebut, salah satunya adalah Desa Sekapuk yang terletak di Gresik, Jawa Timur.

”Kebetulan Desa Sekapuk ini adalah binaan Bank Jatim, jadi kami berkewajiban untuk memberi support dalam bentuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan pada acara ini. Semoga pertemuan ini bisa membuka harapan besar bagi desa dan UMKM di Indonesia, khususnya Jawa Timur, untuk membangun jaringan global dan menembus kanca internasional," pungkas Busrul.