Pembagian Kain Seragam Gratis untuk Siswa SD dan SMP di Kota Blitar Molor, Dindik Ungkap Penyebabnya

SURYA.CO.ID BLITAR - Pembagian kain seragam gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Blitar pada tahun ajaran baru 2023/2024 molor.

Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Blitar semula menargetkan penyaluran kain seragam gratis kepada siswa pada awal masuk tahun ajaran baru 2023/2024 atau Juli 2023.

Namun, kenyatannya hingga awal Agustus 2023 ini, Dindik Kota Blitar belum membagikan kain seragam gratis kepada siswa.

Menurut Kepala Dindik Kota Blitar Samsul Hadi, sebenarnya pengadaan kain seragam gratis siswa sudah selesai. Kain seragam siswa juga sudah siap dibagikan kepada para siswa. Tapi, saat ini, Dindik masih menunggu proses pencairan ongkos jahit untuk kain seragam siswa.

"Sebenarnya, untuk kain sudah ready. Tapi, kami ingin pembagian kain seragam bersamaan dengan pemberian ongkos jahit," kata Samsul, Rabu (2/8/2023).

Pencairan ongkos jahit kain seragam siswa, lanjutnya, masih dalam proses. Sesuai rencana, pemberian ongkos jahit kain seragam diberikan secara tunai kepada siswa.

Nilai bantuan ongkos jahit kain seragam untuk siswa SMP Rp 110.000 per setel, untuk siswa SD Rp 100.000 per setel dan untuk siswa TK Rp 90.000 per setel.

"Nanti, sekolah yang membagikan kain seragam dan ongkos jahit kepada siswa. Siswa bisa memilih penjahit sendiri. Intinya, program ini juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Samsul berharap, pembagian kain seragam siswa dan ongkos jahit bisa terealisasi Agustus 2023 ini.

"Sebenarnya, kalau molor tidak juga. Target pembagian sebenarnya memang Juli kemarin. Namun, karena ada sesuatu yang harus kami koordinasikan agar mekanisme penyaluran susuai aturan, pembagian baru akan kami lakukan Agustus ini," ujarnya.

Samsul sudah menyampaikan kepada satuan pendidikan, apabila anak didik belum mampu beli seragam baru SD dan SMP tidak masalah memakai seragam lama atau seragam yang masih layak.

"Intinya kami tidak mewajibkan para siswa pakai seragam baru. Tapi, nanti kalau kain seragam sudah dibagi, kami berharap semua siswa bisa pakai seragam baru," katanya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, pengadaan kain seragam gratis untuk siswa dari tahun ke tahun permasalahan tetap sama.

Pada tahun ajaran sebelumnya, proses lelang pengadaan kain seragamnya yang mundur. Sekarang, pengadaan kain seragam siswa sudah selesai sebelum tahun ajaran baru.

Namun, gantian masalah ongkos jahit kain seragam yang belum ada. Akibatnya, kain seragam tetap belum bisa dibagikan kepada siswa di awal tahun ajaran baru.

"Kami berharap hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Harus diminimalisir. Artinya, ketika siswa masuk, sudah dapat seragam baru. Kalau masuk belum dapat seragam kasihan," katanya.

Dikatakan Nuhan, karena tidak sesuai target, akhirnya program bantuan kain seragam gratis untuk siswa tidak maksimal.

"Tujuan pemerintah memberikan bantuan kain seragam gratis kepada siwa itu bagus. Tapi, karena pembagiannya tidak sesuai target, akhirnya program bantuan kain seragam siswa tidak maksimal," ujarnya.