SNA Sidoarjo Jadi Tim Putri Pertama Lolos Playoff Honda DBL with Kopi Good Day 2023 EJS–North Region

SURYA.co.id - SELASA, 1 Agustus 2023, jadi hari bersejarah bagi Sabres, sebutan tim basket putri Singapore National Academy Sidoarjo.

Melakoni laga do or die yang menentukan pada penyisihan Grup C Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series–North Region, mereka berhasil meraih hasil positif, alias menang 23-17 atas SMA Petra 4 Sidoarjo.

Total, dua laga penyisihan Grup C telah disapu bersih dengan kemenangan oleh tim putri Sabres.

Menjadikan mereka pemuncak grup dan berhak bersaing pada Sweet Sixteen alias Babak 16 Besar.

Setelah pada laga sebelumnya mereka membuat kejutan dengan menundukkan SMAN 19 Surabaya. Ini sekaligus memastikan Sabres sebagai tim putri pertama yang memastikan lolos ke Playoffs.

Annabelle Elena Mardanus, kapten Sabres, mengatakan bahwa ia dan timnya tidak menyangka bisa melaju ke Playoffs.

‘’Mengingat ini adalah kali pertama putri Sabres berpartisipasi pada Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series-North Region,’ ujarnya.

Pada laga do or die ini, Annabelle mengemas 5 poin dan 6 rebound.

Penampilan impresif ditunjukkan oleh Zoemma Puricia Bytago, yang memimpin tim putri Sabres dengan perolehan 10 poin dan 5 rebound.

Ditemui seusai pertandingan, coach Cintya (asisten pelatih Sabres) mengatakan bahwa ia cukup puas dengan performa dan keberhasilan timnya lolos ke fase bergengsi.

"Kami setiap hari latihan. Pulang sekolah langsung latihan. Keberhasilan (lolos) ini berkat team work serta bonding yang kuat semua anggota tim,” ujarnya.

Lolos ke babak Sweet Sixteen sudah menjadi suatu pencapaian besar untuk debut timnya.

Namun ia tetap berharap yang terbaik untuk langkah Sabres selanjutnya.

"Hopefully bisa terus melaju sampai semifinal!," pungkasnya. (*)