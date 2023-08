TritanHub Lakukan Serah Terima Fase 2 Sambil Tawarkan Sisa Unit Dijual dengan Harga Promo

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengembang pergudangan TritanHub, milik Tanrise Property, mulai melakukan serah terima unit di proyek fase 2 mulai akhir pekan lalu.

Kegiatan serah terima tersebut merupakan bentuk komitmen Tanrise Property dalam menghadirkan gudang yang lebih praktis, lebih lengkap, dan lebih terjangkau bagi para pelaku bisnis.

Direktur Utama Tanrise Property, Belinda Tanoko, mengatakan melanjutkan kesuksesan fase pertama yang hampir sold out, tentunya membuat Tanrise Property semakin bersemangat untuk menggebrak kinerja bisnis para pengusaha melalui pembangunan fase kedua.

"Dengan tingginya minat yang telah terbukti dari kesuksesan penjualan pada fase pertama, TritanHub ingin menegaskan bahwa fase kedua ini merupakan kesempatan terakhir untuk mendapatkan sisa unit yang sangat terbatas," kata Belinda, Senin (31/7/2023).

Pembangunan fase kedua TritanHub ini, telah selesai seluruhnya dan disela serah terima, masih ada beberapa sisa unit yang terbatas.

Pembangunan fase kedua berjalan sekitar tiga tahun, sehingga produk atau unit telah ready semua.

Bersamaan dengan Serah Terima Fase 2, TritanHub juga turut menyambut era baru Gudang All in One.

Melalui era baru ini, TritanHub ingin membuktikan kelebihan yang dimilikinya sebagai lokasi usaha yang dipercaya untuk mengembangkan produktivitas usaha para pebisnis.

“TritanHub menjadi lokasi bisnis yang sangat cocok untuk ekspansi. Mulai dari lokasinya yang strategis terletak di jalan raya Gedangan, Sidoarjo, dan aksesnya yang bagus, sehingga melancarkan alur transportasi dan logistik,” jelas Belinda.

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, TritanHub juga menawarkan beberapa pilihan terbaik bagi para pebisnis dalam mengelola usaha mereka dengan cost yang lebih efisien.

Hal itu ditunjukkan melalui W.O.W Concept (Warehouse, Office, & Workshop dalam satu atap) dan fasilitas serba mudah dan lengkap yang mampu memenuhi kebutuhan para pebisnis, mulai dari pebisnis pemula, pelaku UKM, hingga pengusaha yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis kemudian ingin melakukan ekspansi.

Banyaknya kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan, mampu menggugah minat dan semangat pebisnis untuk melakukan ekspansi usaha di gudang serba bisa ini.

Melalui fase terakhir pembangunan ini, TritanHub menjadikannya sebagai momentum untuk memberikan penawaran menarik yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis yang ingin mengembangkan usahanya.

"Penawaran tersebut berupa Free BPHTB, Free Biaya AJB & BBN, dan Provisi KPG," pungkas Belinda.