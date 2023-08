Raih Indonesia Best Bank Awards 2023, Dirut Bank Jatim Busrul Iman: Hasil Kinerja Optimal

SURYA.co.id | SURABAYA - Bank Jatim menerima penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Kategori yang berhasil dimenangkan oleh emiten dengan kode BJTM ini adalah Indonesia Best Bank 2023 for The Provision of Facilities and Market Access for MSMEs untuk golongan BPD.

Diselenggarakan via zoom, penghargaan bergengsi tersebut diterima oleh Assistant Vice President Komunikasi Korporat Bank Jatim, Bambang Supriadi.

"Adapun awarding ini diberikan karena kinerja keuangan Bank Jatim dinilai optimal sehingga memiliki kondisi yang sehat pada tahun 2023," kata Busrul Iman, Direktur Utama Bank Jatim, Senin (31/7/2023).

Dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Warta Ekonomi atas penghargaan yang telah diberikan.

Menurut Busrul, pencapaian positif ini diperoleh berkat kolaborasi antara totalitas kinerja dan kualitas strategi yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan.

”Kami berharap dengan penghargaan yang telah kami raih ini bisa terus memotivasi Bank Jatim untuk semakin melakukan inovasi agar dapat semakin optimal melayani masyarakat dan terus tumbuh secara berkelanjutan,” jelas Busrul.

Penghargaan ini juga membuktikan bahwa Bank Jatim selalu berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Jawa Timur.

Karena memang tidak dipungkiri, Bank Jatim kini semakin agresif untuk melakukan berbagai transformasi demi meningkatkan bisnis perusahaan dan memperluas akses nasabah terhadap produk keuangan perseoran.

Salah satunya dengan terus mengembangkan layanan daring lewat brand JConnect.

”Aplikasi JConnect memang didesain untuk memberikan layanan perbankan secara real time, kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh fisik kantor cabang,” ungkap Busrul.

Hingga semester I 2023, JConnect berhasil mencetak angka yang positif.

Pengguna JConnect Mobile pada Semester I tahun ini sudah mencapai 566 ribu user atau tumbuh 30 persen (YoY).

Sementara untuk jumlah transaksinya berada di angka Rp 3,4 triliun atau naik 35 persen dibanding Semester I 2022 (YoY).

Adanya transformasi digital seperti ini menjadi pendorong operasional perbankan yang makin efisien, serta dapat meningkatkan ceruk pasar dan penetrasi.

”Selain itu transformasi seperti ini juga salah satu kunci bank meningkatkan daya saing serta meluaskan jaringan dan pangsa pasarnya,” terang Busrul.

Selain itu, selama semester I tahun ini, penyaluran kredit Bank Jatim mampu membukukan peningkatan yang signifikan yaitu 13,02 persen (YoY).

Untuk pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor komersial & SME sebesar 25,55 persen (YoY) dan sektor konsumer 5,77 persen (YoY).

Dengan mengangkat tema Persisting in Financial Stability with Prioritizing Service Quality, kegiatan Indonesia Best Bank Awards 2023 ini berharap agar institusi perbankan dapat terus meningkatkan kapabilitasnya melalui kualitas pelayanan yang mencerminkan kredibilitas jasa dan produk yang dimiliki, sehingga mampu mengkonversikan berbagai kondisi di segala situasi ekonomi global untuk terus berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.