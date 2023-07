Bikin Kejutan, Basket Nema Tundukkan Smaga di Honda DBL with Kopi Good Day 2023 Seri Surabaya

SENGIT: Tip-off laga ketat antara SMAN 1 Manyar (Basket Nema) versus SMAN 3 Surabaya (Smaga) pada lanjutan Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series - North Region di DBL Arena, Jumat (28/7/2023) kemarin.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Hari kedelapan Honda DBL with Kopi Good Day 2023 East Java Series – North Region, Jumat (28/7/2023), menyuguhkan kejutan.

Adalah tim putra SMAN 1 Manyar Gresik yang berhasil menang atas SMAN 3 Surabaya (Smaga) dengan skor akhir 24-19.

Kemenangan perdana ini sontak menjadi semangat serta motivasi baru bagi Basket Nema, sebutan tim basket putra SMAN 1 Manyar.

Pertandingan berlangsung seru. Kedua tim saling berlomba untuk membuka keran poinnya. Penonton yang hadir pun dibuat greget.

Pada kuarter empat, selisih skor antartim sangat tipis. Namun sayangnya, Smaga belum berhasil menerobos dinding pertahanan Basket Nema.

"Kami hari ini main nothing to lose aja, dibawa fun. Karena kami sudah matang dengan segala persiapan," tambah Enlico Setya Wijaya, kapten Basket Nema.

Cowok yang akrab disapa Kiko ini bercerita, bahwa ia dan timnya sangat enjoy dalam menghadapi setiap laga.

"Pokoknya kami bawa enjoy, tadi waktu on the way ke Surabaya, kami satu tim joget-joget di bus," tambahnya.

Tak hanya itu, Kiko juga mengatakan, kepercayaan satu sama lain dalam timnya menjadi suatu hal yang ia pegang teguh.

"Tadi sempat cedera dan main cuman sebentar. Tapi aku percaya sama teman-temanku bisa menjaga posisi unggul kami," ujarnya.

Pada musim lalu, Basket Nema belum berhasil menembus babak playoff. Tentu ini menjadi sebuah harapan dari Basket Nema untuk lolos pada babak playoff pada musim ini.

Tak terlewatkan, Basket Nema juga kirimkan pesan untuk pendukung setianya, Smanemania atau sebutan suporter SMAN 1 Manyar Gresik.

Mengingat hari ini Smanemania berbondong-bondong untuk hadir mengawal penggawanya. Tak kurang-kurang, mereka hadir dengan 11 bus sekaligus.

"Terima kasih banyak Smanemania sudah luangkan waktu, tenaga, uang untuk dukung kita. Semoga kita bisa nribun lagi di playoff!," tutupnya. (*)