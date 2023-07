Rangkaian Perayaan HUT Kota Kediri ke-1.144, Ada Armada hingga Nella Kharisma

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Masyarakat Kediri dan sekitarnya akan disambut dengan kehadiran para musisi tanah air di acara Festival ANTV Rame dalam rangka memeriahkan HUT ke-1.144 Kota Kediri.

Acara tersebut rencananya akan berlangsung pada Sabtu (29/7/2023) mulai pukul 06.00 WIB - 22.00 WIB di lapangan GOR Jayabaya Kota Kediri.

"Kemeriahan Festival ANTV Rame dibuka pukul 06.00 WIB dengan sederet rangkaian kegiatan yang meliputi senam sehat, lomba Tarik Tambang, lomba E-sport, lomba Cosplay, dan lomba Breakdance," kata Erwin Munazat, GM Brand Activation and Communication ANTV, Jumat (28/7/2023).

Sederet artis dan musisi tanah air yang akan hadir di antaranya Armada, Nella Kharisma, Tasya Rosmala, Okky Lukman, Fero Walandouw, Lala Widy, Jihan Audy, Arlida Putri, Dara Ayu, Manahadap Music, Tasya Kirana, Arymbi Putri, James AP, Yudha Dadang, dan Diva Lova.

Selain penampilan musisi tanah air, acara juga akan dimeriahkan dengan penampilan berbagai hiburan dari seniman lokal hingga nasional. Adapula berbagai komunitas yang turut bergabung.

"Semua rangkaian festival ini bisa diikuti oleh masyarakat secara gratis," ujar Erwin.

Adapun beberapa penampilan dan hiburan di acara Festival ANTV Rame:

09.00 Mobile Legend Competition

11.00 Ludruk Jawa Timur by The Luntas Indonesia

12.00 Jaranan by Disbudparpora Kota Kediri

12.00 Kopdar Kediri Bervespa

13.00 Showcase Grafitti by Sabtu Urban

14.00 Battle Rap

15.00 Coswalk

16.00 Dance Competition & DJ Perform

18.00-22.00 Konser Musik Guest Star Armada Band, Nella Kharisma dan sederet musisi tanah air lainnya

