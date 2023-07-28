Lirik Sholawat

Lirik Rahman Ya Rahman Arab dan Terjemahan Indonesia

Berikut ini Lirik Rahman Ya Rahman Arab lengkap dengan terjemahan Indonesia.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Rahman Ya Rahman Arab dan Terjemahan Indonesia
SURYA.co.id/Istimewa
Ilustrasi - Lirik Rahman Ya Rahman 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Rahman Ya Rahman Arab lengkap dengan terjemahannya.

Bukan Lirik Sholawat, Rahman Ya Rahman merupakan judul lagu yang populer dibawakan oleh Mishari Rasyid Al-Fasy qari' asal Kuwait.

Di Indonesia, lagu religi ini populer dibawakan oleh Nissa Sabyan hingga Ai Khodijah.

رَحْمَن يَا رَحْمَن
سَاعِدْنِيْ يَا رَحْمَن
اِشْرَحْ صَدْرِيْ قُرْآن
إِمْلأ قَلْبِي قُرْآن
وَاسْقِي حَيَاتِي قُرْآن


لِلّٰه لِلّٰه يَهْفُو أَمَلِي لِلّٰه
وَلِحِفْظِ كِتَابِ اللّٰه
مِنْ أَوَّلِ بِاسْم ِ اللّٰه
لِلْخَتْمِ وَلِلرِّضْوَان


رَحْمَن يَا رَحْمَن
سَاعِدْنِيْ يَا رَحْمَن
اِشْرَحْ صَدْرِيْ قُرْآن
إِمْلأ قَلْبِي قُرْآن
وَاسْقِي حَيَاتِي قُرْآن

يَا نُوْر يَا نُوْر
يَا مــُـحْكَمُ يَا تَنْزِيْل
لِمُحَمَّدِ عَنْ جِبْرِيْل
مِنْ رَبِّ الْعَرْشِ دَلِيْل
لِلْعَالَمِ وَالْأِنْسَان

تَكْبِيْر تَكْبِيْر
لِلْحَافِظِ وَهُوَ صَغِيْر
وَضَـاءُ الْعَيْنِ قَرِيْر
يَحْمِلُ فَجْراً لِيــُـنِيْر
بِتِلَاوَتِهِ الْأَكْوَان

رَحْمَن يَا رَحْمَن
سَاعِدْنِيْ يَا رَحْمَن
اِشْرَحْ صَدْرِيْ قُرْآن
إِمْلأ قَلْبِي قُرْآن
وَاسْقِي حَيَاتِي قُرْآن

اَللّٰه اَللّٰه اللهم اجْمَعْنَا
بِكِتَابِكَ وَانْفَعْنَا
وَاجْعَلْهُ لَنَا حِصْنَا
وَهُدًى أَبَدًا وَأَمَان

رَحْمَن يَا رَحْمَن
سَاعِدْنِيْ يَا رَحْمَن
اِشْرَحْ صَدْرِيْ قُرْآن
إِمْلأ قَلْبِي قُرْآن
وَاسْقِي حَيَاتِي قُرْآن

رَحْمَن يَا رَحْمَن

Terjemahan:

Rahman, ya Rahman
Bantulah aku, Yang Maha Penyayang
Penuhi hati ini ( dengan cinta) dari Al-Qur’an
Lapangkan dadaku hanya untuk Al-Qur’an
Sirami hidupku dengan Al-Qur’an

Hanya untuk Allah, begitu mendalam keinginanku karena Allah
Bisakah aku mempelajari Al-Qur’an
Dimulai dengan “Bismillah”
Hingga penutupan (Al-Qur’an) dan berhasil (Tamat)

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Lirik Sholawat
Lirik Rahman Ya Rahman Arab
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Rahman Ya Rahman
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