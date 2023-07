Pengunjung Digiland 2023 di Surabaya Capai 3.500 Orang

Ajang Digiland Talks sesi Elevating Your Passion, menghadirkan narasumber inspiratif Content Creator Fiki Naki, Londo Kampung/Cak Dave, dan Dono Pradana, serta Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid, sebagai salah satu agenda kegiatan dari Digiland 2023 di Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Perhelatan Digiland 2023 di Surabaya, Minggu (23/7/2023), berhasil mencatatkan jumlah pengunjung sebanyak 3.500 orang.

Kegiatan dalam rangka HUT PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom tersebut diisi dengan kegiatan Digiland Talks, festival musik, pasar rakyat dan pameran UMKM binaan serta pameran inovasi dan layanan TelkomGroup terbaru.

EVP Telkom Regional V Teddy Hartadi, sebagai tuan rumah, mengungkap rasa senangnya dengan respon masyarakat Surabaya, yang hadir di ajang Digiland 2023 di parkir timur Plaza Surabaya tersebut.

"Semoga masyarakat khususnya warga Surabaya dapat menikmati suguhan istimewa Telkom melalui Digiland 2023 ini, yang diharapkan dapat semakin mendukung komitmen Telkom sebagai digital telco terdepan dalam upaya percepatan digitalisasi guna mengelevasi masa depan Indonesia,” kata Teddy, Senin (24/7/2023).

Kegiatan Digiland 2023 di Surabaya ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan acara Conference pada Digiland 2023 Jakarta.

Untuk sesi talkshow bertajuk Digiland Talks, menampilkan tiga sesi, yaitu Elevating Your Future, Elevating Your Business, dan Elevating Your Passion.

Pada sesi Elevating Your Future, yang dipandu Cak Lontong sebagai moderator, dosen sekaligus peneliti 5G dan 6G dari Telkom University, Assoc.

Prof Dr Eng Khoirul Anwar, mengatakan digitalisasi dapat mendukung dan mengoptimalkan aktivitas dan bisnis, serta dengan didukung peningkatan keterampilan secara konsisten.

"Semangat berinovasi dan terus berkembang menjadi hal penting agar dapat bertahan menghadapi masa depan," kata Prof Khoirul.

Chef & Content Creator Arnold Poernomo, yang tampil bersama Prof Khoirul membenarkan hal tersebut.

"Seperti pengalaman orangtua saya yang di Surabaya buka restoran, kalau mau dapat review bagus datang dan menikmati. Sementara sekarang, karena teknologi, review makanan tidak perlu harus ke restoran, tapi pesan antar pun bisa mereview rasa," cerita Chef Arnold.

Sedangkan di sesi Elevating Your Business, tampil sebagai narasumber fashion Designer Diana Putri, Co-Founder Riliv Audrey Maximillian, dan CEO Privy Marshall Pribadi, serta Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R.

Pada sesi ini para narasumber menyampaikan peran dan pemanfaatan digitalisasi dalam mengoptimalkan bisnis.

Diana sebagai Fashion Designer sekaligus Founder Diana Couture, mengatakan, dengan digitalisasi menciptakan possibility dan accessibility bagi bisnis.