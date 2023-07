Harga Telur di Kota Blitar Masih Mahal, Sekarang Tembus Rp 31.000 per Kilogram

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga telur ayam di Kota Blitar masih mahal. Sekarang harga eceran telur ayam di Kota Blitar tembus Rp 31.000 per kilogram.

Miasih, pedagang telur ayam di Pasar Templek Kota Blitar mengatakan harga eceran telur ayam tembus Rp 31.000 per kilogram sudah sejak lima hari ini.

Sebelumnya, harga telur ayam kisaran Rp 29.000 per kilogram sampai Rp 30.000 per kilogram.

"Harga telur ayam naik lagi, sekarang harga ecernya Rp 31.000 per kilogram. Harga itu sudah lima hari ini," kata warga Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, itu Senin (24/7/2023).

Dikatakannya, harga telur ayam mulai naik sejak setelah Hari Raya Idul Fitri 2023 atau awal Mei 2023.

Harga telur ayam yang biasanya kisaran Rp 24.000 per kilogram sampai Rp 26.000 per kilogram naik menjadi Rp 27.000 per kilogram sampai Rp 28.000 per kilogram.

Sejak itu, hampir tiga bulan ini, harga telur ayam terus bertahan di angka Rp 29.000 per kilogram sampai Rp 30.000 per kilogram.

"Sejak habis Lebaran, harga telur ayam mahal. Hampir tiga bulan ini, harga telur ayam di kisaran Rp 29.000 per kilogram sampai Rp 30.000 per kilogram," ujar ibu tiga anak itu.

Menurutnya, harga telur ayam mahal karena produksi telur di peternak berkurang. Banyak peternak yang mengurangi populasi ayam karena harga pakan mahal.

Terkadang, Miasih juga kesulitan mencari telur ayam di peternak karena stok kosong.

"Telur di petetnak tetap ada tapi stoknya sedikit. Saya kadang harus keliling ke beberapa peternak untuk mendapatkan telur," katanya.

Karena harga mahal, penjualan telur ayam di pasar juga menurun. Biasanya, Miasih bisa menjual 80 kilogram telur ayam per hari.

Sekarang, ia hanya mampu menjual 30 kilogram sampai 35 kilogram telur ayam per hari.

"Penjualan ikut menurun. Mungkin masyarakat mengurangi konsumsi telur karena harganya mahal," ujarnya.