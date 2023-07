Aplikasi Crypto Terbaik dan Termudah Buatan Lokal

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sekarang ini mata uang crypto atau cryptocurrency telah menjadi instrumen investasi yang yang banyak digunakan oleh generasi anak muda. Meski mengandung resiko yang tinggi tetapi juga memberikan peluang cuan yang besar.

Ketika kamu ingin trading atau investasi crypto tentunya kamu harus mendaftar dulu pada aplikasi crypto atau bursa exchange. Jika kamu tertarik dengan aset cryptocurrency ini dan ingin mencoba trading, maka Pintu menjadi rekomendasi sebagai aplikasi trading crypto terbaik.

Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang didukung oleh kriptografi sehingga tidak dapat diretas. Beberapa contoh cryptocurrency adalah Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, dan banyak lainnya. Salah satu cryptocurrency paling populer adalah Bitcoin.

Bitcoin dibuat pada tahun 2009, dan diciptakan sebagai alat pembayaran antar negara di Internet tanpa melalui perantara atau layanan perbankan. Namun perlu dicatat bahwa Bitcoin dan aset cryptocurrency lainnya tidak memiliki bentuk fisik dan seiring waktu aktivitas Bitcoin dan aset cryptocurrency lainnya berubah menjadi penyimpan nilai lain atau disebut aset digital.

Fitur Aplikasi Pintu

Pintu adalah aplikasi perdagangan cryptocurrency yang menawarkan berbagai fitur berguna bagi kamu, diantaranya adalah:

1. Biaya Transaksi

Biaya jual beli atau jual beli di aplikasi Pintu adalah Rp. 0 atau gratis. Bebas biaya belanja membuat kita semua bisa berbelanja dan berjualan. Kamu juga dapat mengirim aset crypto ke akun Pintu lainnya secara gratis dan instan.

Namun, jika kamu ingin mengirim aset crypto ke luar dari Pintu, akan ada biaya blockchain. Penambang Blockchain dibayar dan biaya berbeda untuk setiap jaringan dan dapat berubah berdasarkan kepadatan jaringan. Selain itu, terdapat potongan Rupiah sebesar Rp. 4.500 rata semua bank.

2. Harga Mata Uang Crypto

Kamu bisa mengecek harga Bitcoin dan aset crypto lainnya dalam satuan Rupiah. Aset crypto juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

● Terbaru: Aset crypto baru di aplikasi Pintu akan memasuki versi terbaru

● DeFi: DeFi atau Decentralized Finance adalah ekosistem aplikasi keuangan terdesentralisasi seperti Compound (COMP), Synthetic (SNX), Yearn.finance (YFI), dan banyak lainnya.

● DEX: DEX atau Decentralized Exchange adalah alat pertukaran cryptocurrency yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran aset crypto langsung dari dompet pengguna sehingga tidak harus bergantung pada layanan pihak ketiga. Contoh: Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) dan lainnya.

● Stablecoin: Aset crypto yang dirancang untuk memiliki nilai yang sama dengan aset stabil lainnya seperti dolar AS. Contoh: Tether (USDT) dan USD Coin (USDC).

● Layer-1: aset digital yang awalnya dibuat di bagian blockchain ini, seperti Bitcoin, Ethereum, Lite Coin, dll.

● Infrastruktur Aplikasi: Protokol yang digunakan untuk mendukung aplikasi non-administratif. Contoh: Chainlink (Tautan), Grafik (GRT), REN (REN) dan Lautan (OCEAN).

● Lending: Alat keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan penggunanya untuk meminjam aset crypto dan menyimpan aset tersebut untuk menghasilkan

● Gaming: Aset crypto digunakan untuk mendukung game berdasarkan blockchain dan dapat berfungsi sebagai sarana pertukaran atau tata kelola token.

● CEX: CEX atau Centralized Exchange adalah aset digital yang dirancang untuk mencapai berbagai keuntungan yang dapat Anda nikmati di bursa yang memberikan keuntungan tersebut.

Dengan adanya pengelompokan aset crypto ini, maka proses analisis crypto akan menjadi lebih mudah. Kamu juga dapat mengawasi aset crypto terbaru dan paling menarik agar tidak ketinggalan.

3. Over the Counter (OTC)

Layanan over the counter (OTC) ditujukan untuk perusahaan atau konsumen dalam jumlah banyak. Minimum transaksi di aplikasi OTC dan Pintu adalah Rp. 1,5 miliar / transaksi. Dengan OTC, kamu dapat menghindari biaya tinggi dan perdagangan besar serta mendapatkan harga terbaik dalam satu transaksi.

4. Earn

Earn adalah bagian dari mata uang digital yang dapat digunakan untuk menyimpan aset crypto dan mendapatkan bunga tanpa menutup akun kamu. Bunga dibayarkan setiap jam dan kamu dapat menarik saldo kapan saja.

Aset crypto yang tersedia di fitur Earn adalah Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Aset Bitcoin dan Ethereum diasumsikan menghasilkan 4 persen bunga tahunan (APY). Bunga bukanlah suku bunga tetap, melainkan suku bunga rata-rata atau perkiraan.

Standar Keamanan Pintu

PINTU, platform trading crypto terbaik di Indonesia yang menerapkan prinsip keamanan sebagai berikut:

1. Terdaftar di BAPPEBTI dan PINTU di bawah pengawasan Kominfo

2. Dompet di PINTU menggunakan Fireblock yang dilindungi oleh teknologi Multi-Party Computation (MPC) untuk mencegah satu titik kegagalan enkripsi.

3. Aplikasi perdagangan Cryptocurrency, PINTU menyimpan beberapa aset di Coinbase Custody Cold Wallet.

4. PINTU telah tersertifikasi ISO 27001, yaitu memenuhi standar sistem keamanan informasi ISO.

5. Perlindungan ganda untuk pengguna dengan fitur OTP, autentikasi biometrik, dan Google Authenticator 2FA

KYC adalah proses verifikasi penting yang tidak boleh dilewatkan, karena dengan KYC, risiko aktivitas kriminal terkait perbankan dan mata uang crypto akan berkurang. Proses KYC di aplikasi Pintu sangat mudah dan cepat.

Berikut Langkah-Langkah Proses KYC:

Tim Pintu akan memeriksa data kamu selama 10 menit tergantung antrian. Setelah verifikasi selesai dan berhasil, maka kamu dapat menikmati berbagai fitur seperti jual beli crypto secara instan, transaksi gratis, dan penarikan uang dari semua bank di Indonesia.

Bagaimana Jika Kamu Ingin Membeli Aset Crypto?

Pertama, pastikan kamu memiliki saldo di akun Pintu. Setelah itu, kamu bisa memilih dengan mengklik aset crypto yang ingin dibeli, akan ada dua tombol yaitu beli dan jual. Jika ingin membeli, klik tombol "Beli", lalu klik tombol "Jual" jika ingin menjual.

Setelah mengklik tombol tersebut, kamu dapat memasukkan jumlah yang ingin kamu beli dalam bentuk Rupiah atau Bitcoin. Dengan aplikasi Pintu, kamu bisa membeli bitcoin mulai dari Rp. 11.000 saja. Harga yang kamu bayarkan adalah final tanpa biaya tambahan

Keuntungan menggunakan aplikasi Pintu adalah kemudahan penggunaan aplikasi dan juga bebas biaya ketika ingin berdagang dan menjual, hal ini akan sangat menguntungkan pelanggan. Selain itu, kamu juga bisa mengecek harga aset crypto dalam satuan Rupiah.

Tampilan aplikasi Pintu juga sangat ramah pengguna sehingga mudah dipahami. Proses verifikasi juga sangat cepat sehingga kamu tidak membuang waktu untuk dapat melakukan transaksi cryptocurrency.

Nah, untuk kamu yang ingin berinvestasi crypto secara mudah, download PINTU sekarang! PT Pintu Kemana Saja, dengan brand PINTU merupakan platform jual beli dan investasi aset crypto di Indonesia. Aplikasi PINTU berfokus pada tampilan aplikasi intuitif, mudah digunakan, dengan konten edukasi in-app, terutama bagi investor baru dan kasual.

Saat ini PINTU telah memiliki 120 aset crypto yang diperdagangkan serta banyak fitur dan produk unggulan inovatif, dan edukatif, seperti Pintu Earn, Referral System, PTU Stalking dan Pintu Kelas Academy. (*)