Perkuat Kerjasama Internasional, Unair Adakan Kolokium Untuk Fotografer Muda

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Upaya memperkuat kerjasama internasional sebagai salah satu perguruan tinggi kelas dunia, Universitas Airlangga menggelar Kolokium untuk fotografer muda asal Indonesia, Perancis, dan Jerman.

Kolokium ini menjadi bagian dari Program bertajuk Photography and New Media Education for Youth Empowerment yang diinisiasi bersama Wisma Jerman dan Institut Français Indonesia (IFI) Surabaya.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih mengungkapkan dalam Kolokium ini, pihak Unair akan mengirim dua fotografer muda yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair untuk ikut mengambil objek foto di Bromo.

" Obyek yang akan diambil ini akan diambil di Bromo untuk kemudian bisa dikomunikasikan dan promosikan ke dunia. Mulai dari kehidupan masyarakat dan budaya di sana. Nanti pihak Jerman akan bertemu di Bromo untuk menggali objek yang ada di Bromo,"urai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini.

Kegiatan yang diadakan mulai tanggal 2 - 13 September 2023 akan dimentori langsung oleh para pakar fotografi dari tiga negara. Nantinya, karya para peserta akan dipamerkan di beberapa kota seperti Surabaya, Jakarta, Paris, Lille, Berlin, dan Hannover.

Selain menggelar kolaborasi tersebut, kerja sama itu juga akan dilakukan di bidang akademik, riset, dan pengabdian masyarakat.

“Saat ini Unair telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 10 institusi di Prancis yang khususnya bergerak di bidang akademik, riset, dan pengabdian masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Panone mengungkapkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan di Indonesia, termasuk Unair.

Kerja sama itu secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu global serta untuk memperkuat perekonomian global.

“Kami membutuhkan partner kerja sama yang solid untuk menyelesaikan isu-isu global serta memperkuat perekonomian global. Indonesia menjadi salah satu negara yang memang telah ada dalam prioritas Prancis, khususnya sebagai partner kerja sama global,” jelasnya.

Fabien menuturkan bahwa Unair menjadi salah satu perguruan tinggi yang telah memberikan banyak kontribusi penting bagi Indonesia.

Untuk itu, jalinan kerja sama itu menjadi salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan oleh kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Fabien mengatakan bahwa salah satu bentuk kerja sama yang mungkin terjalin antara Unair dengan Prancis adalah pertukaran mahasiswa dan akademisi.

Sejak tahun 2017 hingga 2022, Unair dan beberapa institusi mitra di Prancis telah menjalin kerja sama berupa pertukaran mahasiswa dan staf.

“Program pertukaran mahasiswa tentunya menjadi salah satu potensi kerja sama yang akan kita jalankan. Nantinya Prancis akan menyediakan program untuk mengundang mahasiswa Unair untuk mempelajari dan memahami budaya Prancis,” terangnya.

Selain itu, Fabien juga menyampaikan bahwa kolaborasi bidang riset sains, sosial humaniora, dan kesehatan juga menjadi salah satu kerja sama yang sangat menjanjikan.

