Gelar Pameran di Galaxy Mall, The Zora by Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corp Bidik Konsumen Surabaya

Stan pameran The Zora, proyek properti dari Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation, di kawasan BSD City di Galaxy Mall Surabaya.

The Zora

SURYA.co.id | SURABAYA - Proyek properti yang dikembangkan Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation di kawasan BSD City, The Zora, agresif melakukan penjualan dengan membidik pasar di Kota Surabaya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar pameran di Galaxy Mall 1 Surabaya, sejak Senin (17/7/2023) hingga Minggu (23/7/2023) mendatang.

Head of Sales and Promotion The Zora, Jeannie Kurniawan menjelaskan, Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta.

"Kami optimistis bahwa kota ini merupakan pangsa pasar yang sesuai dengan target kami. Selain itu, beberapa pemilik hunian di The Zora juga banyak yang berdomisili di Surabaya sehingga tidak menutup kemungkinan adanya potensi besar untuk penjualan klaster Kanade dari kota ini," kata Jeannie, Rabu (18/7/2023).

Klaster Kanade dilengkapi dengan beragam fitur canggih dari Mitsubishi Corporation yang dikelilingi dengan fasilitas mewah dan terbaik untuk para penghuninya.

Pada pameran kali ini, Sinar Mas Land telah menyiapkan sederet promo menarik bagi para konsumen khususnya arek Surabaya dan sekitarnya.

"Setiap pembelian unit klaster Kanade di pameran ini, konsumen berhak mendapat island cabinet, wardrobe, dan AC secara gratis serta voucher furnitur senilai Rp 50 juta," jelas Jeannie.

Kanade merupakan klaster perumahan terakhir di kawasan The Zora yang didesain dengan mengusung konsep Living in Harmony dengan mengombinasikan desain, fasilitas, dan material terbaik untuk sebuah hunian.

Kanade menyuguhkan penataan ruang hunian yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga memberikan kesan ruang lebih luas dan nyaman bagi pemiliknya.

"Klaster Kanade berdiri di atas lahan seluas 3,3 hektare dan dibangun sebanyak 101 unit yang dibagi ke dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama, klaster Kanade dibangun sebanyak 67 unit di atas lahan seluas 3,3 hektare dan dipasarkan mulai dari Rp6,3 miliar untuk tipe terkecil," ungkap Jeannie.

Ada tiga tipe hunian di kluster itu, yaitu tipe 8, tipe 10, dan tipe 12.

Untuk tipe 8 dengan luas 136 m2 sudah habis terjual dalam waktu yang cukup singkat, hal ini membuktikan antusiasme masyarakat pada klaster Kanade sangat tinggi.

"Saat ini, hunian di klaster Kanade yang tersedia adalah Tipe 10 dan Tipe 12 dengan jumlahnya yang sangat terbatas," terang Jeannie.

Untuk Tipe 10 memiliki luas tanah sebesar 200 m2 dan luas bangunan sebesar 358 m2, terdiri dari 3 lantai yang dipasarkan mulai dari harga Rp 10,5 miliar.