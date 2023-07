Jadwal Liga 1 Pekan Keempat: Persebaya Surabaya, Persija Jakarta Hingga PSM Makassar Lawan Persib

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga 1 2023/2024 pekan keempat, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta hingga Persib Bandung lawan PSM Makassar.

Pertandingan pekan keempat Liga 1 2023/2024 akan mulai digelar pada Jumat-Minggu (21-23 Juli 2023) mendatang.

Sembilan pertandingan pekan keempat dapat disaksikan secara langsung melalui LIVE INDOSIAR atau Live Streaming TV Online Vidio.co,

Di pertandingan pekan keempat ini, empat pertandingan bakal tersaji di hari pertama.

Dimulai dari PSS Sleman vs PSIS Semarang, Borneo FC vs Barito Putera, Arema FC vs Bali United, dan Dewa United vs Persik Kediri pada Jumat (21/7/2023).

PSS Sleman akan menjamu PSIS Semarang dalam lanjutan pekan ke-4 Liga 1 2023/2024 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (21/7/2023) pukul 15.00 WIB.

PSS Sleman berambisi mendapat poin penuh saat menghadapi PSIS Semarang.

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya di laga pekan ketiga Liga 1 2023/2024 (PT LIB)

Setelah kalah dari Barito Putera, PSS Sleman diprediksi tampil mati-matian demi meraih kemenangan saat melawan PSIS Semarang.

Namun langkah Super Elja, julukan PSS Sleman dalam menumbangkan PSIS Semarang diprediksi sulit.

Pasalnya, Laskar Mahesa Jenar dalam semangat tinggi seusai mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0 di pekan ke-3 Liga 1 2023/2024 pada Minggu (16/7/2023).

Dilansir SURYA.co.id dari TribunWow, PSS Sleman diprediksi bakal tampil agresid demi mendapatkan kemenangan di depan pendukungnya sendiri.

Pada jam yang sama, Borneo FC akan menjamu Barito Putera di Stadion Segiri Samarinda.

Setelah itu ada big match Arema FC vs Bali United pada pukul 19.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Laga melawan Bali United tentu menjadi tantangan berat bagi Arema FC yang sebelumnya kalah telak dari Persik Kediri.