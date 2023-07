The Palace Jeweler Rayakan Ulang Tahun dengan Bagi Hadiah dan Gelar 'Kilau Perayaan The Palace'

SURYA.co.id | SURABAYA - Brand perhiasan emas dan berlian, The Palace Jeweler, merayakan hari ulang tahunnya dengan mengadakan Kilau Perayaan The Palace selama bulan Juli 2023.

Kilau Perayaan ini dengan memberikan hadiah liontin berlian Tara dari koleksi Nusantara yang merupakan hasil kolaborasi The Palace Jeweler dengan fashion desainer kenamaanIndonesia, Samuel Wattimena.

Hadiah liontin berlian Tara senilai Rp 7 jutaan ini bisa didapatkan pelanggan dengan melakukan pembelian perhiasan The Palace Jeweler selama periode Kilau Perayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Semarak Kilau Perayaan ini dihiasi juga dengan beragam hadiah menarik lainnya. Pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah seperti scarf corak spesial Nusantara, outer eksklusif persembahan Samuel Wattimena, tote bag cantik, dan berbagai hadiah menarik lainnya," kata Jelita Setifa, General Manager The Palace Jeweler, Minggu (16/7/2023).

Lebih lanjut Jelita mengungkapkan, pihaknya, merayakan perjalanannya yang ditempuh selama ini dengan mengukuhkan posisi sebagai National Jeweler kebanggaan Indonesia dengan merek yang berasal dari Indonesia.

"Dan ingin lebih memasyarakatkan perhiasan dengan menyediakan perhiasan berlian berkualitas yang Therlengkap, Therjangkau, dan Therjamin," jelas Jelita.

The Palace Jeweler juga selalu mengedepankan budaya Indonesia, salah satunya dengan kolaborasi yang dilakukan bersama desainer ternama Indonesia, seperti yang dilakukan dalam koleksi Nusantara.

Selain bagi-bagi hadiah menarik, The Palace Jeweler mengadakan aktivasi dengan para followers-nya dan pengguna Instagram yakni dengan membuat filter Instagram spesial Kilau Perayaan.

Pengguna Instagram bisa menggunakan filter Instagram ini dan share di Instagram mereka dengan tag @thepalace_id untuk memenangkan liontin berlian Tara.

"The Palace Jeweler selalu menjamin kadar emas dalam setiap perhiasan emas dan perhiasan berlian memiliki kadar tepat yaitu 18 karat dan sudah bersertifikasi SNI 13-3487-2005 pertama di Indonesia," ungkap Jelita.

Ketepatan kadar emas juga bisa dites secara langsung menggunakan alat modern dan akurat yaitu Karatimeter yang sediakan oleh The Palace Jeweler di setiap gerainya.

Mengusung konsep 'One Stop Shopping Destination', The Palace Jeweler juga memiliki toko perhiasan terlengkap yang menyediakan berbagai koleksi emas sampai dengan koleksi edisi selebriti, tersedia juga logam mulia yang bisa dimiliki dengan mudah yaitu melalui aplikasi Lakuemas.

"Kualitas berlian yang ditawarkan The Palace Jeweler pun beragam, untuk berlian dengan sertifikat internasioanal GIA, grade color (transparansi) tersedia mulai dari grade D–J, dengan kejernihan (clarity) berlian berkualitas Flawless (F), Very Very Slightly Included (VVS) dan Very Slightly Included (VS)," beber Jelita.

Tak ketinggalan koleksi batu mulia yang bisa didapatkan yaitu Sapphire, Ruby, dan Emerald serta koleksi perhiasan berlian MOELA yang ditawarkan mulai dari harga Rp 888 ribu yang saat ini tersedia di gerai The Palace Jeweler.