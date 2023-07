Bisnis Lampu LED Kian 'Terang', KINGLED Agresif Penetrasi Pasar Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Bisnis lampu LED mulai bergeliat seiring dengan banyaknya perbaikan ataupun pembangunan gedung pasca terhenti akibat pandemic Covid-19.

Sejumlah pemain baru di bisnis ini pun tancap gas, berlomba merebut pasar yang makin menggemuk, termasuk PT Proled Sukses Makmur, Distributor KINGLED dan MCLED, wilayah Jatim dan Indonesia bagian Timur.

Direktur Utama PT Proled Sukses Makmur, Distributor KINGLED wilayah Jatim dan Indonesia bagian Timur, Gunarmin Sutjito, mengatakan kondisi ekonomi yang membaik membuat industri lampu ikut mengalami perbaikan hingga penjualan mulai meningkat.

"Sudah mulai membaik. Kalau dibanding sebelumnya, ada kenaikan penjualan sekitar 10 persen hingga 15 persen," kata Gunarmin, Kamis (13/7/2023).

Melihat kondisi tersebut, KINGLED dan MCLED memiliki optimisme besar untuk bisa menguasai 20 persen hingga 30 persen pasar lampu LED Jawa Timur.

Kepercayaan ini bukan tanpa sebab karena produk yang dimiliki memiliki berbagai keunggulan dan daya saing tinggi.

"Saya optimistis bisa menguasai pasar Jatim, mungkin bisa mencapai 20 persen hingga 30 persen. Karena kami unggul di pelayanan yang tepat dan cepat, pengiriman cepat seta servis yang memuaskan. Produk kami juga memiliki kualitas yang bagus dengan harga kompetitif," jelas Gunarmin.

Ia mengaku sebenarnya produk KINGLED dan MCLED sudah mulai masuk pasar Jatim sejak tahun lalu, tetapi karena masih pandemi, maka penjualan tidak maksimal.

Pembatasan pergerakan manusia menjadi penyebab utama mandegnya hampir seluruh bisnis yang ada.

"Tahun ini kami mulai gencar. Tidak hanya menyasar industri dan pemerintahan, kami juga akan masuk pasar ritel di seluruh Jatim. Kalau di Sumatra kami sudah lama dikenal diantaranya Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Lampung, juga di Jakarta dan Bandung," ungkapnya.

Menurut Gunarmin, saat ini konsumen terbesar yang mempercayakan penerangan gedung ataupun jalan kepada KINGLED dan MCLED adalah dari korporasi, industri atau pabrik, developer perumahan, rumah sakit, pelabuhan dan bandara serta pemerintah.

Mekanik kelistrikan juga banyak yang merekomendasikan penggunaan produk KINGLED dan MCLED.

"Ada sekitar 30 lebih perusahaan yang telah bekerjasama. Hingga tahun depan, saya optimistis konsumen dari korporasi dan pemerintah bisa mencapai lebih dari 100 konsumen karena banyak yang saat ini sedang melakukan uji coba menggunakan produk kami," beber Gunarmin.

Untuk memenangkan pasar ritel, pihaknya akan membuka agen di setiap kota kabupaten di seluruh jatim.

"Target kami sampai tahun depan adalah membuka dua hingga tiga agen di setiap kabupaten dan kota," ujar Gunarmin.

Tidak hanya lampu LED, KINGLED juga memiliki produk lampu solar cell, baik yang jenis two in one ataupun yang jenis all in one.

"Beberapa daerah sudah banyak yang uji coba, diantaranya Malang , Jombang, Madura, Lamongan, Surabaya dan Krian," pungkas Gunarmin.