Jadwal Liga 1 Pekan Ke-3: PSIS vs Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM

SURYA.co.id, -Berikut Jadwal Liga 1 2023/2024 pekan ketiga, PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persib Bandung hingga Persija Jakarta.

Kompetisi Liga 1 2023/2024 akan memasuki pekan ketiga.

Laga pekan ketiga itu akan dimulai pada Jumat (14/7) hingga Minggu (16/7).

Sejumlah pertandingan besar seperti PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya bakal tersaji pekan ini.

Adapun laga pekan ke-3 akan dibuka dengan tiga pertandingan menarik yaitu Barito Putera vs PSS Sleman, Persikabo 1973 vs PSM Makassar dan Persib Bandung vs Dewa United pada Jumat (14/7/2023).

Barito Putera akan menjamu PSS Sleman di Stadion Demang Lehman, Kalimantan Selatan Jumat (14/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Barito Putera dalam semangat tinggi saat melawan PSS Sleman nanti karena berhasil mencuri poin saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya.

Ripal Wahyudi saat berebut bola dengan Murillo Mendes di laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera (Persebaya)

Bermain di pendukungnya sendiri, Barito Putera diprediksi tampil agresif demi mendapatkan kemenangan.

Pada jam yang sama, Persikabo 1973 akan menghadapi juara Liga 1 2022 yakni PSM Makassar di Stadion Pakansari Bogor.

Kedua tim diketahui mengalami nasib yang kurang apik di dua laga awal Liga 1 2023/2024.

Baik Persikabo dan PSM Makassar belum merasakan kemenangan perdana mereka di Liga 1 2023/2024.

Alhasil kedua tim tersebut bercokol di papan bawah klasemen sementara Liga 1 2023/2024.

Oleh karena itu, kedua tim bakal bermain habis-habisan demi meraih kemenangan di laga nanti.

Kemudian, ada laga Persib Bandung vs Dewa United yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada pukul 19.00 WIB.