CARA MUDAH Hindari APK di WA yang Kuras Tabungan Pengusaha Malang, Ini Solusi Jika Terlanjur Klik

SURYA.co.id - Kasus pengusahan asal Malang, Jawa Timur, yang kehilangan uang tabungan milyaran rupiah setelah meng.klik APK di WhatsApp (WA) ramai jadi sorotan.

Masyarakat saat ini harus lebih berhati-hati saat meng.klik file yang dikirim ke WhatsApp (WA), kalau tidak ingin bernasib sama.

Pasalnya, file APK yang dikirim disamarkan dengan modus baru yakni undangan pernikahan berformat PDF.

Tapi anda tak perlu khawatir berlebihan, ada cara menghindarinya dan cara mengatasinya jika terlanjur klik file APK tersebut.

Menurut pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, sistem WhatsApp akan melakukan verifikasi ekstensi sebelum menjalankan berkas, serta berkas akan dianggap korup atau rusak.

Misalnya, dengan notifikasi atau pemberitahuan berupa:

"This document might contain unsafe content. Make sure you trust the sender before you open it."

Atau dalam bahasa Indonesia berarti, "Dokumen ini mungkin berisi konten yang tidak aman. Pastikan Anda mempercayai pengirim sebelum membukanya."

"We can't show the file because it's corrupted." Atau "Kami tidak dapat menampilkan file karena rusak."

Menurut Alfons, daripada membuat bingung dengan membedakan PDF asli atau tidak, cara paling mudah adalah dengan menonaktifkan semua izin instal aplikasi.

Adapun caranya, yakni:

1. Buka "Setting" atau "Pengaturan" masing-masing ponsel

2. Pilih "Install Unknown Apps" atau "Instal Aplikasi yang Tidak Dikenal"

3. Jangan centang atau batalkan centang aplikasi untuk menolak izin pemasangan aplikasi dari sumber tidak diketahui.