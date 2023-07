Beri Pemahaman Subsidi Elpiji, Pemkot Kediri Bakal Gencar Melakukan Sosialisasi Agar Tepat Sasaran

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Sosialisasi terhadap Program Subsidi Tepat Sasaran berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Kegiatan ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan informasi di masyarakat mengenai program subsidi tepat sasaran, Jumat (7/7/2023).

Kegiatan ini diikuti LPMK kelurahan se-Kota Kediri, agen elpiji PSO, pangkalan elpiji PSO, Sales Grand Manager Rayon I PT Pertamina Patra Niaga Muh Rizal, jajaran Hiswana Migas dan Kabag Perekonomian Tetuko Erwin.

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar yang hadir dalam acara itu mengajak masyarakat untuk memahami dan menyamakan frekuensi terkait subsidi tepat sasaran.

"Saya minta tolong panjenengan ikut sosialisasikan mengenai hal ini. Kita melindungi warga kita yang tidak mampu agar terus beraktivitas. Makanya subsidi yang dilakukan harus tepat sasaran," kata Abu Bakar.

Dikatakan Abu Bakar, kebijakan pemerintah sebenarnya sudah jelas bahwa subsidi ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Sebelumnya subsidi elpiji tabung 3 KG berbasis komoditas. Kebijakan transformasi subsidi elpiji tabung 3 KG menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat.

Hal ini akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Ini masuk Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023. Sehingga akan dilakukan pendataan pengguna elpiji tabung 3 KG dan evaluasi, penyelesaian payung hukum terkait pelaksanaan transformasi subsidi elpiji 3 KG tepat sasaran.

Selain itu ada pencatatan transaksi penyaluran elpiji tabung 3 KG di Sub Penyalur menggunakan sistem informasi. "Jadi subsidi ini tetap dilanjutkan. Nanti akan didata dan dievaluasi lagi. Kita akan terus update data tentang warga kita yang tidak mampu," ungkapnya.

Sementara penyaluran elpiji 3 KG ada sebanyak 15.738 metrik ton dan realisasi per 31 Mei sebanyak 6.720 metrik ton. Di mana 15.000 metrik ton ini setara dengan 5 juta tabung. Untuk Biosolar sebanyak 24.159 liter dan realisasi per 31 Mei 8.120 liter. Untuk Pertalite kuota sebanyak 64.052 liter dan realisasi per 31 Mei 25.000 liter.

Estimasinya, elpiji tabung 3 KG akan habis pada 16 November 2023, Biosolar akan habis pada 31 Desember 2023, dan Pertalite akan habis pada 28 Desember 2023. "Temuan di lapangan, ada peningkatan aktivitas UMKM setelah pandemi Covid-19. Serta kebutuhan elpiji tabung 3 KG untuk pengairan meningkat saat musim kemarau," jelasnya.

Sementara konsumen yang dapat menggunakan Biosolar ada delapan kelompok. Di antaranya, usaha mikro yang menggunakan mesin berbahan solar rekomendasi dari Dinkop UMTK. Usaha perikanan rekomendasi dari DKPP.

Kemudian usaha pertanian di bawah satu hektar rekomendasi dari lurah dan di atas 1 hektare dengan maksimal 2 hektare rekomendasi dari DKPP. Disusul krematorium dan penerangan rekomendasi DPKP. Panti asuhan, panti jompo, dan tempat ibadah rekomendasi Dinas Sosial.

Termasuk kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan barang kecuali angkutan perkebunan dan tambang roda 6 atau lebih rekomendasi Dishub. Kendaraan pelayanan umum seperti Damkar dan pengangkut sampah rekomendasi Dishub.

Juga ambulans, mobil pengangkut jenazah RS tipe C dan D serta penerangan Puskesmas rekomendasi Dinkes. Konsumen yang akan menggunakan Pertalite wajib mendaftar di alamat my.pertamina.id.

Abu Bakar menjelaskan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Pertama, sosialisasi mengenai subsidi tepat sasaran ini terus dimasifkan. Kedua, melakukan penertiban dan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan elpiji tabung 3 KG sesuai peruntukannya.

Ketiga, wajib mendaftarkan kendaraan ke subsiditepat.mypertamina.id. Keempat, bijak dalam menggunakan BBM dan elpiji 3 KG. Kelima, menggunakan kendaraan tidak bermotor untuk aktivitas jarak dekat. *****