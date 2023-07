Surabaya Pasar Potensial, 7 RS Malaysia Tawarkan Layanan Kesehatan di Malaysia Healthcare Expo 2023

SURYA.co.id | SURABAYA - IHH Healthcare Malaysia menggelar pameran MHExpo atau Malaysia Healthcare Expo 2023 pertama di Surabaya.

Pameran ini sebagai komitmen IHH Healthcare Group untuk memberikan fasilitas dan keahlian medis kelas dunia yang canggih, serta perawatan kepada wisatawan medis.

Chief Commercial Officer IHH Healthcare Malaysia, Sipika Singh, mengatakan pameran ini adalah tempat untuk memperkenalkan spektrum kemajuan klinis terintegrasi di seluruh Rumah Sakit (RS) dalam membuat layanan kesehatan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah bagi pasien.

"Tonggak penting ini menggarisbawahi kekuatan IHH Healthcare Group dalam industri perawatan kesehatan dan komitmennya untuk memajukan pariwisata medis di Malaysia," kata Sipika, saat membuka pameran yang digelar di atrium Tunjungan Plaza (TP) 3, Kamis (6/7/2023).

Ada tujuh RS yang membuka booth di pameran tersebut, yaitu Gleneagles Hospital Penang, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Gleneagles Hospital Medini Johor, Gleneagles Hospital Kota Kinabalu, Pantai Hospital Kuala Lumpur, Pantai Hospital Ayer Keroh dan Prince Court Medical Centre.

Pameran di bawah naungan Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) tersebut merupakan platform yang ideal untuk mempromosikan Malaysia sebagai tujuan kelas dunia untuk perawatan kesehatan bagi wisatawan medis.

"Lewat pameran ini, pengunjung memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan perwakilan RS, memperoleh informasi yang relevan, dan membuat keputusan yang tepat mengenai kebutuhan perawatan kesehatan pribadi mereka," jelas Sipika.

Dalam kegiatan itu, IHH Healthcare Malaysia juga meluncurkan One Stop Customer Service Hotline serta situs web internasional yang mendukung layanan dalam Bahasa Indonesia yang memungkinkan pasien dan perawat Indonesia untuk menelepon, menerima bantuan untuk membuat janji temu, pertanyaan medis, dan topik terkait lainnya.

Chief Executive Officer Gleneagles Hospital Medini, dr Kamal Amzan, menambahkan Malaysia sudah lama menjadi tujuan perjalanan perawatan kesehatan pilihan bagi pasien Indonesia yang mencari perawatan medis berkualitas tinggi, mudah diakses, dan harga yang terjangkau serta layanan yang melengkapi pilihan perawatan kesehatan lokal mereka.

"Dalam MHX Surabaya kali ini, kami bertujuan untuk membangun kepercayaan ini dengan mengadakan pameran yang luar biasa dan khas untuk warga Surabaya beserta kawasan sekitarnya yang ingin mencari pilihan perawatan kesehatan di luar negeri," ungkap dr Kamal.

IHH Healthcare Malaysia juga meraih beberapa penghargaan pada acara bergengsi GlobalHealth Asia-Pacific Awards, salah satunya adalah Hospital Group of the Year in the Asia-Pacific region.

"Pengakuan ini menandakan kepercayaan dan keyakinan kepada Rumah Sakit dibawah grup IHH Healthcare," tambahnya.

IHH Healthcare Malaysia telah memenangkan banyak penghargaan yang diantaranya adalah Medical Tourism Hospital of the year di Asia-Pasifik untuk Rumah Sakit Gleneagles Penang, Hospital of The Year in Malaysia untuk Rumah Sakit Gleneagles Kuala Lumpur, Cancer Centre of The Year di Asia-Pasifik untuk Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur dan Penyedia Layanan Ortopedi of The Year di Asia-Pasifik untuk Prince Court Medical Centre.

Sebagai peraih penghargaan Bronze di PR Awards Asia Pacific 2023 kategori Post Pandemic Recovery Campaign, pameran MHExpo, akan berlangsung hingga Minggu (9/7/2023).

Farah Delah Suhaimi, Direktur MHTC Indonesia, menambahkan, pihaknya mengajak para pengunjung untuk menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan perwakilan rumah sakit, memperoleh informasi yang relevan, dan membuat keputusan yang tepat mengenai kebutuhan kesehatan pribadi mereka.

"Silakan manfaatkan momentum ini untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Kami banyak memberikan informasi dan penawaran menarik selama pameran," pungkas Farah.